Irán urge al mundo musulmán a actar al unísono ante atrocidades de Israel

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, enfatiza al mundo islámico la necesidad de mantenerse unido para actuar frente a las atrocidades de Israel

“Israel ha cometido una atrocidad que nuestro país jamás contemplaría: atacar al querido pueblo y Gobierno de Catar”, ha señalado este miércoles Araqchi por medio de un mensaje publicado en la red social X.

El titular persa ha resaltado que Irán se solidariza con sus hermanos cataríes y palestinos frente a esta agresión ilegal contra residencias urbanas utilizadas por huéspedes civiles del Estado de Catar, quienes no representan amenaza alguna para nadie, destaca.

“Asimismo, expresamos nuestras condolencias por el martirio del ciudadano catarí inocente y de los palestinos en este vil ataque, que también dejó civiles heridos”, se lee en la nota.

Araqchi ha concluido su mensaje, recalcando que “la única forma de responder de manera contundente a la temeridad del régimen israelí es que el mundo musulmán actúe al unísono”.

En este sentido, ha manifestado la disposición de Irán para “profundizar la cooperación con el fin de enfrentar las amenazas contra la paz y la seguridad internacionales”.

El régimen de Israel llevó a cabo el martes un ataque contra una reunión de altos mandos del Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en Doha, capital de Catar. Informes apuntan a que la operación terrorista en Doha se llevó a cabo con el apoyo de la inteligencia estadounidense.

Los dirigentes de la Resistencia palestina sobrevivieron, pero otras seis personas perdieron la vida en agresión.

Por su parte, Doha ha denunciado que el criminal ataque constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza a la seguridad de los cataríes y los residentes de Catar.

tqi/hnb