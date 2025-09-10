Jubilados del IESS protestan contra ley económica urgente en Ecuador

Jubilados del IESS protestan en Quito, la capital de Ecuador, contra ley económica urgente enviada por el presidente Noboa al Parlamento.

El presidente del Frente Nacional Nuevo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Henry Llanes, afirmó que esta propuesta de Noboa, permitiría al Estado hacerse con los fondos de la seguridad social mediante la venta de créditos quirografarios, hipotecarios y prendarios, según lo estipulado por las normas que allí están establecidas.

La asambleísta Liliana Durán, representante de la Revolución Ciudadana, describió el proyecto como “un nuevo atraco al país”.

La legisladora indicó que no es justo que los jubilados tengan que volver a salir a las calles para proteger sus derechos, y anunció su comparecida ante la Comisión de Desarrollo Económico para presentar sus puntos de vista y plantear preguntas sobre la normativa.

Bajo la consigna “¡Fuera Noboa!”, los manifestantes denunciaron que la aprobación de la disposición pone en peligro no solo los derechos de quienes están jubilados, sino también la protección de las generaciones laborales que están por venir.

