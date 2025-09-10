Congreso mexicano acoge foro de solidaridad con Palestina, Cuba y Venezuela

El Congreso de México celebró un foro de solidaridad con Palestina, Cuba y Venezuela.

Este 9 de septiembre, el Congreso Mexicano acogió en la Cámara de Diputados un foro de solidaridad con Palestina, Venezuela y Cuba, frente a sus luchas contra las agresiones del imperialismo estadounidense y, en particular, contra el genocidio en Gaza, del que son cómplices con el régimen israelí.

Los representantes de Palestina, Cuba y Venezuela resaltaron la solidaridad del pueblo mexicano con sus causas y también alertaron sobre la nueva amenaza que se cierne sobre América Latina ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe y sus amenazas a Venezuela.

Los bloqueos económicos, las imposiciones y amenazas beligerantes y arancelarias, en el contexto de pérdida de hegemonía del imperio estadounidense, llaman hoy más que nunca a la unión de los pueblos del sur global, según concluyeron los exponentes.

La solidaridad ante los embates del imperialismo estadounidense contra Palestina, Cuba y Venezuela es una prioridad para el pueblo mexicano, que encuentra eco entre congresistas de la cámara de diputados.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

zmo/rba