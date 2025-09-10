Francotiradores israelíes de EEUU y Alemania matan a una familia en Gaza

Una investigación reveló que francotiradores israelíes, originarios de Estados Unidos y Alemania, asesinaron en un solo día a cuatro miembros de una misma familia palestina en Gaza.

Francotiradores israelíes procedentes de Estados Unidos y Alemania mataron a cuatro miembros de una misma familia palestina en la ciudad de Gaza en un solo día, según una investigación internacional de cinco meses, que reveló un patrón más amplio de ataques de las tropas israelíes contra civiles desarmados en el enclave.

La investigación, publicada por The Guardian, Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), Paper Trail Media, Der Spiegel y la emisora ​​alemana ZDF, rastreó los asesinatos de la familia Doghmosh en el barrio de Tal al-Hawa el 22 de noviembre de 2023.

Imágenes de video y testimonios de sobrevivientes mostraron que Salem Doqmosh, de 19 años, recibió un disparo en la cabeza mientras intentaba recuperar el cuerpo de su hermano Mohammed, asesinado minutos antes.

Su padre, Montasser, de 51 años, también fue asesinado a tiros mientras intentaba alcanzar a sus hijos, y otro familiar, Mohamed Farid, murió cerca del lugar. Otros dos familiares resultaron heridos.

En una entrevista publicada en línea, el francotirador israelí Daniel Raab, exjugador de baloncesto universitario estadounidense de Illinois, admitió que sabía que Salem estaba desarmado, pero disparó de todos modos.

Describió el intento del adolescente de recuperar el cuerpo de su hermano como su “primera eliminación”.

Raab luego se jactó de que su unidad había matado a más de 100 personas durante su despliegue en Gaza.

La investigación también identificó al compañero de Raab como Daniel Graetz, quien creció en Múnich, Alemania. Ambos formaban parte de un escuadrón de francotiradores autodenominado “Fantasmas”, compuesto principalmente por personas con doble nacionalidad.

Fotografías y videos de su despliegue ayudaron a los investigadores a geolocalizar su posición en un edificio de seis pisos, a unos 400 metros de distancia, con vista a la calle Moneer al-Rayyes, donde ocurrieron los asesinatos.

Los testimonios de sobrevivientes y los registros médicos confirmaron las muertes de la familia Doghmosh, mientras que expertos en derecho internacional señalaron que los disparos contra civiles desarmados, incluidas personas que intentaban recuperar cuerpos, constituyen un crimen de guerra.

Fayza Doghmosh, madre de Salem y Mohammed, rompió a llorar al ver imágenes de los últimos momentos de sus hijos. “Aunque yo lo perdone, Dios no lo hará”, expresó refiriéndose a Raab.

El ejército israelí ha mantenido una ofensiva brutal en la Franja de Gaza, que ha dejado al menos 64 600 palestinos muertos desde octubre de 2023. La campaña militar ha devastado el enclave, que enfrenta actualmente una situación de hambruna.

ght/rba