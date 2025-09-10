Retomando los llamados a unidad musulmana en aniversario del natalicio del Profeta

Teherán parece particularmente vibrante estos días, llena de un sentido de unión, mientras los iraníes se preparan para conmemorar el 1500.º aniversario del natalicio del Profeta Mohamad (P).

Por Humaira Ahad

En toda la capital, se extienden pancartas por calles y plazas expresando devoción al Santo Profeta (la paz sea con él y su familia) y llevando mensajes de unidad chií-suní.

Los transeúntes a menudo se detienen a tomar fotografías, reflexionando sobre siglos de fe compartida, mientras la propia capital se transforma en un lienzo que hace eco del mensaje eterno de hermandad que la República Islámica de Irán ha defendido durante mucho tiempo.

Estas muestras de unidad sirven como un tributo viviente a una visión articulada por primera vez hace décadas por el fundador de la Revolución Islámica, el Imam Jomeini, y llevada adelante por el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

El Imam Jomeini sigue siendo una de las figuras más influyentes de la historia islámica, recordado por sus esfuerzos sinceros e incansables para superar la brecha entre los musulmanes chiíes y suníes.

Su liderazgo revolucionario trascendió con creces los cambios políticos en Irán, donde lideró la lucha contra la dictadura de Pahlavi, apoyada por Occidente. Promovió activamente la unidad islámica entre las sectas, defendiendo una causa que ha dejado una huella duradera en el mundo musulmán.

Su visión de futuro pretendía superar las diferencias sectarias y forjar un vínculo inquebrantable de hermandad centrándose en los fundamentos compartidos del Islam.

Semana de la Unidad Islámica

Una de las iniciativas más importantes del Imam Jomeini para fomentar la unidad fue la instauración de la Semana de la Unidad para conmemorar el nacimiento del Profeta Mohamad (P). Tradicionalmente, los suníes celebran el nacimiento del Profeta el 12 de Rabi’ al-Awwal, mientras que los chiíes lo celebran el 17.

En lugar de permitir que estas diferencias profundicen las divisiones, el Imam Jomeini propuso que todo el período entre las dos fechas se celebre como una semana de unidad y hermandad.

Su visión era que los musulmanes cambiaran su enfoque de lo que los separa a lo que los une: su devoción compartida y reverencia por el Profeta (P).

Desde entonces, la Semana de la Unidad se ha convertido en una plataforma para que los musulmanes de ambas sectas se reúnan, dialoguen y reafirmen su compromiso con los principios fundamentales del Islam.

Los esfuerzos del Imam Jomeini por establecer esta tradición han tenido un impacto duradero, ya que la Semana de la Unidad continúa celebrándose en Irán y otras partes del mundo musulmán, sirviendo como recordatorio de la importancia de la colaboración chií-suní y el respeto mutuo.

El Imam Jomeini invocaba con frecuencia los principios coránicos para subrayar la urgencia de la unidad.

“Debemos estar despiertos y saber que el juicio divino dice: ‘los creyentes no son más que hermanos’. No hay nada entre ellos más que hermandad, y están obligados a comportarse fraternalmente. Es un asunto político que todas las naciones musulmanas, casi mil millones en número, sean hermanas entre sí, en cuyo caso no les sobrevendrá daño alguno, y ninguna de las superpotencias podrá transgredirlos. ¡Presten atención a esto! Suníes y chiíes son hermanos y deben evitar toda disputa”, dijo una vez.

“Debemos tener presente que todos somos musulmanes y creemos en el Corán; todos creemos en el Tauhid y debemos trabajar para servir al Corán y al Tauhid. Los musulmanes deben estar unidos contra toda arrogancia. Si los musulmanes fueran un solo puño, nadie podría alzarse contra ellos”.

También advirtió a los musulmanes contra la propaganda divisiva: “Los musulmanes son hermanos y no se dejarán segregar por la pseudopropaganda patrocinada por elementos corruptos. La razón de que los chiíes estén de un lado y los suníes del otro es, por un lado, la ignorancia y, por otro, la propaganda de los extranjeros”.

En uno de sus discursos al mundo musulmán, el Imam Jomeini declaró: “¡Poderosos musulmanes! ¡Cuidado! Conózcanse a sí mismos y que el mundo los conozca. Dejen de lado las disputas sectarias y regionales, creadas por las potencias devoradoras del mundo y sus agentes corruptos con el fin de saquearlos y pisotear su honor humano e islámico... Que Alá, el Altísimo, libere al Islam y a los países musulmanes del mal de los devoradores del mundo y sus agentes afiliados y conectados”.

El líder y fundador de la Revolución Islámica, que inspiró a toda una generación de buscadores de la verdad en todo el mundo, advirtió sobre las fuerzas globales que buscan explotar la división entre los musulmanes.

“Hoy, todas las denominaciones islámicas se enfrentan a los poderes satánicos que quieren erradicar el islam porque saben que la unidad de las naciones musulmanas no les conviene. Hoy es el día en que todos los musulmanes del mundo deben unirse”, afirmó.

“Hoy no es el día para que un grupo en un lugar diga: “Solo nosotros”, y otro grupo en otro lugar diga: “Solo nosotros”. Hoy es el momento de que todos nos unamos según la regla del Islam y las sentencias del Corán. La disputa entre musulmanes, sea cual sea, está prohibida por el Corán. La disputa los llevará al fracaso y borrará las cualidades atractivas del ser humano. Este es el mandato de Alá, el Generoso”.

El Imam Jomeini también condenó a quienes fomentaban la desunión entre chiíes y suníes.

“Quienes intentan crear desunión, y aun así afirman ser musulmanes, no han encontrado el Islam cuyo Libro es el Corán, el Islam en el que la Kaaba es la Qibla. No creen en el Islam. Quienes creen en el Islam son quienes aceptan el Corán, que dice: ‘Los creyentes no son más que hermanos’. Por lo tanto, deben cumplir con lo que exige la hermandad. La hermandad exige que si le ocurre una desgracia a un hermano, los demás hermanos deben compadecerse de él, y si le sucede algo feliz, todos deben alegrarse también”, enfatizó.

Los llamados del Líder a la unidad

La visión de unidad promovida por el Imam Jomeini ha sido llevada adelante por el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

En 2024, el ayatolá Jamenei instó a los eruditos suníes a confiar en la identidad islámica y la fuerza colectiva de la Ummah, advirtiendo contra las actividades maliciosas de quienes buscan explotar las diferencias religiosas. Subrayó que estas fuerzas emplean medios intelectuales, propagandísticos y económicos para dividir a los musulmanes.

El ayatolá Jamenei ha recalcado con frecuencia que la unidad no es una maniobra política, sino un mandato divino: “La cuestión de la unidad no es una táctica, sino un principio coránico. La cuestión de la identidad de la Ummah islámica es fundamental, trasciende la nacionalidad, y las fronteras geográficas no alteran la verdad ni la identidad de la Ummah islámica”, declaró en una ocasión.

El Líder también destacó el firme papel de la comunidad suní en la defensa de la unidad, señalando “los 15 000 mártires suníes en la Defensa Sagrada y otros períodos, así como el martirio de un gran número de eruditos suníes por la verdad y la revolución”.

“Vemos que nuestro conocimiento religioso colectivo es el mismo. Nuestro monoteísmo es el mismo. Nuestra concepción del retorno a Dios es la misma. Nuestra concepción de la profecía es la misma. Nuestras oraciones y ayunos diarios son los mismos. Nuestro Hach es el mismo. Nuestros enemigos son los mismos. Nuestros objetivos, ideales e intereses están entrelazados. ¿Cómo pueden las naciones musulmanas, chiíes o suníes, estar separadas unas de otras? El enemigo quiere imponérnoslo…”

Desde los inicios de la República Islámica, el apoyo a Palestina ha sido inquebrantable en sus discursos: “Desde el primer día, la República Islámica ha apoyado a sus hermanos palestinos... Nuestros hermanos palestinos solían considerar nuestro país como su propio hogar. Siguen teniendo el mismo sentimiento: van y vienen”.

El Líder también estableció un claro paralelismo en uno de sus discursos: “La actitud y el comportamiento de las potencias arrogantes hacia HAMAS palestino son los mismos que hacia Hezbolá libanés; el primero es suní y el segundo, chií. La actitud de la arrogancia global hacia los musulmanes fieles y comprometidos que viven en cualquier parte del mundo es la misma, y ​​a las potencias arrogantes no les importa si esos musulmanes son chiíes o suníes”.

Enfatizando el peso moral de la unidad, el ayatolá Jamenei declaró: “La dignidad de la Ummah islámica solo puede lograrse mediante la unidad. Hoy en día, apoyar a los pueblos oprimidos de Gaza y Palestina (mayoritariamente suníes) es un deber esencial. Cualquiera que ignore este deber rendirá cuentas ante Dios”.

Reflexionando sobre su experiencia histórica, dijo en 2022: “Cuando hay conflicto entre ustedes, esto causa fragilidad y debilidad. ‘Y su poder desaparecerá’ es lo mismo que decir ‘su dignidad’ desaparecerá. Siempre que hay una disputa entre ustedes, definitivamente se sentirán miserables y sin duda permitirán que otros los dominen. Ese es el resultado de la división... Plantaron la semilla podrida, esta célula cancerosa en esta región llamada régimen sionista, para que sirviera de base a la enemistad occidental contra el Islam”.

Sobre las diferencias sectarias, aclaró en 2013: “La existencia de diferencias entre denominaciones islámicas y entre musulmanes chiíes y suníes no creará ningún problema mientras estas diferencias se limiten a diferencias ideológicas… Los problemas surgen cuando estas diferencias ideológicas conducen a diferencias de comportamiento, confrontación, hostilidad y enemistad”.

“Los enemigos del mundo islámico buscan crear esta situación y urdir esta conspiración. Han comprendido que el régimen sionista puede respirar tranquilo si las denominaciones islámicas del mundo islámico comienzan a enfrentarse y a luchar entre sí”.

El ayatolá Sistani sobre la unidad musulmana

El ayatolá Ali Sistani, la máxima autoridad espiritual de Irak, ha hecho eco y apoyado durante mucho tiempo los llamados del Imam Jomeini y del ayatolá Jamenei a la unidad entre los musulmanes.

En 2007, emitió un mensaje histórico, reafirmado más tarde en medio de los ataques terroristas takfiríes en Irak.

“No hay diferencia real entre las creencias chiíes y suníes, y soy el servidor de todos los iraquíes (suníes o chiíes). Amo a todos, y esta religión (el Islam) es la religión del amor”, dijo en un mensaje inmortal.

Explicó la importancia práctica de la solidaridad: “Los chiíes deben defender los derechos sociales y políticos de los suníes antes que los suyos propios, y hacemos un llamamiento a la unidad. Deberíamos asistir a las oraciones suníes del viernes con más frecuencia que los chiíes. No discriminamos entre árabes y kurdos, y el islam nos ha reunido a todos bajo un mismo paraguas”.

El ayatolá Sistani resumió su visión de unidad con estas palabras: “No utilicéis el término hermanos suníes, sino decid que somos nosotros mismos (nuestra alma) porque somos del mismo origen y no hay diferencia entre nosotros y ellos”.

Voces suníes sobre la unidad

En 2011, el ayatolá Jamenei habló sobre sus experiencias con eruditos suníes mientras estaba exiliado en las provincias de Sistán y Baluchistán durante el régimen Pahlavi respaldado por Occidente.

“Yo mismo estuve exiliado en la provincia de Sistán y Baluchistán, y desde entonces he mantenido amistad con eruditos suníes hanafíes de ciudades de Sistán y Baluchistán, Iranshahr, Chabahar, Saravan y Zahedan. He estado en contacto con hermanos que aún viven y seguimos siendo muy amigos”, relató.

Mientras vivía exiliado allí, las organizaciones gubernamentales no nos permitían participar en ninguna actividad; sin embargo, decidimos hacer algo para mostrar la unidad entre chiíes y suníes en la ciudad. Se nos ocurrió la idea de la Semana de la Unidad, el aniversario del nacimiento del Santo Profeta (la paz sea con él), que se celebra el 12 de Rabi’ al-Awwal según los eruditos suníes y el 17 de Rabi’ al-Awwal según los eruditos chiíes, y la implementamos en Iranshahr: la celebramos del 12 al 17 de Rabi’ al-Awwal. Esto requirió una profunda reflexión y no fue una innovación reciente.

Los llamados a la unidad entre los musulmanes suníes y chiíes han resonado en los estudios islámicos suníes, y la prestigiosa Universidad Al-Azhar de Egipto suele estar en el centro de este mensaje.

El sheij Mahmood Shaltoot, ex director de Al-Azhar, destacó la colaboración con los eruditos chiíes y también supervisó la creación de Dar al-Taqreeb al-Madhahib al-Islamiyyah, un centro pionero destinado a acercar las escuelas de pensamiento islámicas.

Ese legado continúa hoy. El jeque Ahmed al-Tayeb, Gran Imán de Al-Azhar, declaró: “Yo, los principales eruditos de Al-Azhar y el Consejo Musulmán de Ancianos estamos dispuestos a sentarnos en una mesa redonda con nuestros hermanos chiíes para dejar de lado nuestras diferencias y fortalecer nuestra unidad islámica”.

El ex gran muftí egipcio Vasel Nasr expresó una esperanza similar y rezó para que Dios “creara unidad entre los musulmanes y eliminara toda enemistad, desacuerdo y disputa en las áreas auxiliares del Fiqh (jurisprudencia)”.

El ex Gran Muftí de Egipto y líder de Al-Azhar, Muhammad Sayyid Tantawy, recalcó el principio: “Quien crea que no hay más dios que Alá y que Mohamad es su Mensajero es, sin duda, musulmán... Los musulmanes deben esforzarse por unirse y protegerse de la fragmentación sectaria. No hay chiíes ni suníes. Todos somos musulmanes”.

El destacado erudito islámico suní, el sheij Mohammed al-Ghazali, también afirmó: “Es el deber de todos los musulmanes unirse contra los enemigos del Islam y su propaganda”.

Un tema central en la obra de al-Ghazali fue el concepto de unidad de la Ummah. Argumentó que las divisiones dentro de la comunidad musulmana socavaban su fuerza y ​​eficacia para afrontar los desafíos contemporáneos. Al-Ghazali creía que fomentar la solidaridad entre los musulmanes era esencial para contrarrestar tanto las amenazas externas como la discordia interna.

Estas voces se hicieron eco de un intercambio anterior entre el ayatolá Seyed Hosein Borujerdi de Irán y el sheij Abd al-Majid Salim, ex Gran Muftí de Al-Azhar. Escribiendo a mediados del siglo XX, Borujerdi oraba por el fin de la “ignorancia, la separación y la división entre las escuelas islámicas”, y anhelaba en cambio “conocimiento, bondad y solidaridad”.

Mientras las calles de Teherán brillan con pancartas que llaman a la unidad, la ciudad encarna un mensaje que ha resonado a través de generaciones: la fuerza del Islam reside en su unión.

Desde el visionario establecimiento de la Semana de la Unidad por el Imam Jomeini hasta los reiterados llamados a la solidaridad del ayatolá Jamenei, reforzados por las voces de los eruditos suníes, el mensaje es que las divisiones sectarias son construcciones artificiales, fácilmente explotadas por fuerzas externas, pero fundamentalmente irrelevantes para el núcleo del Islam.

Al conmemorar el 1500.º aniversario del nacimiento del Santo Profeta (P), las calles de todo Irán proyectan estos días una visión del presente y el futuro. Los musulmanes son hermanos, y solo juntos pueden defender la dignidad, la fuerza y ​​la promesa del Islam.

Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.