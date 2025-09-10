Científica iraní que ganó Premio Mustafa por investigación pionera sobre cáncer

La científica iraní, Sepideh Mirzaei-Varzeqani, ha sido galardonada con el Premio Mustafa para científicos menores de 40 años en reconocimiento a su investigación innovadora sobre la superación de la resistencia a los medicamentos en el tratamiento del cáncer a través de vías moleculares.

Por Maryam Qarehgozlou

Mirzaei-Varzeqani, profesora adjunta de Biología Celular y del Desarrollo en la Facultad de Ciencia e Investigación de la Universidad Islámica Azad de Teherán, se encuentra entre los primeros destinatarios de esta medalla recién creada en el festival científico bienal.

El Premio Mustafa, fundado en 2012, está considerado como uno de los premios de ciencia y tecnología más prestigiosos del mundo islámico.

Desde 2015, los premios se entregan cada dos años a investigadores destacados en tres categorías principales: Ciencias y Tecnologías de la Vida y Médicas, Ciencias y Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Ciencias Básicas y de Ingeniería.

El premio, dotado con 500 000 dólares, se otorga a logros científicos que mejoran la vida humana, amplían los límites del conocimiento o introducen nuevas metodologías.

Ali Akbar Salehi, jefe del comité científico del Premio Mustafa, explicó que la nueva categoría del premio (la Medalla del Joven Científico) se introdujo en 2023, basándose en la experiencia de cinco rondas anteriores del Premio Mustafa.

“Esta medalla se otorga cada dos años a jóvenes de élite menores de 40 años cuyo trabajo innovador e impactante contribuye a mejorar la vida humana”, afirmó Salehi.

La medalla fue establecida por la Fundación Mustafa de Ciencia y Tecnología, con el apoyo de las donaciones de dos distinguidos científicos: el profesor Ugur Sahin y el profesor Omid Farokhzad, galardonados con el Premio Mustafa. Ambos donaron sus premios para impulsar la iniciativa.

“Reconocer a los jóvenes científicos y honrar sus logros científicos y tecnológicos no es simplemente un gesto de agradecimiento: es una inversión que anuncia el surgimiento de la civilización islámica”, señaló Salehi en sus comentarios.

Según Salehi, el proceso de evaluación de este año fue altamente competitivo, con 1002 expedientes científicos y tecnológicos presentados a la secretaría del premio en tres campos principales: 207 en ciencia y tecnología de la información y la comunicación, 81 en ciencia y tecnología biológica y médica, y 714 en ciencias básicas e ingeniería.

Cada ganador de la Medalla de Joven Científico recibe un certificado de reconocimiento y un premio en efectivo de $10,000.

Rompiendo el código de la resistencia a los medicamentos contra el cáncer

Mirzaei-Varzeqani, bióloga molecular iraní y galardonada investigadora del cáncer, ha dedicado su trabajo de investigación a abordar uno de los mayores desafíos de la oncología: comprender por qué las células cancerosas se vuelven resistentes al tratamiento.

“Los pacientes con cáncer suelen responder a los medicamentos al principio”, señaló, “pero después de varios ciclos de tratamiento, los tumores se adaptan. Se vuelven resistentes y los mismos medicamentos que antes funcionaban pierden su efecto”.

La investigación de Mirzaei se centra en las vías de señalización dentro de las células cancerosas: los complejos “interruptores” moleculares que determinan cómo los tumores crecen, sobreviven y luchan contra los medicamentos.

Su equipo ha descubierto que ajustando y bloqueando ciertas vías, es posible “resensibilizar” las células cancerosas, haciéndolas nuevamente vulnerables a la terapia.

En el centro de su trabajo se encuentra el NF-κB, un potente factor nuclear que controla más de 400 genes esenciales en el organismo. Cuando está equilibrado, el NF-κB es crucial para la inmunidad, la inflamación y la supervivencia celular.

Pero cuando se vuelve hiperactiva, puede estimular el crecimiento del cáncer, propagar tumores (metástasis) y desencadenar resistencia a los medicamentos.

Su innovación radica en vincular esta vía con los ARN no codificantes, pequeños reguladores genéticos que antes se consideraban “basura”.

Demostró que estos ARN, especialmente los microARN (miARN), actúan como interruptores maestros: algunos pueden apagar el NF-κB y hacer que las células cancerosas sean más sensibles a la quimioterapia o la radioterapia, mientras que otros lo activan y fortalecen la resistencia.

Mirzaei amplió su investigación a otros ARN no codificantes, incluidos los ARN largos no codificantes (lncRNA) y los ARN circulares (circRNA), que interactúan con los miRNA en una red molecular compleja.

Juntos, estos ARN pueden reescribir el modo en que se comporta el NF-κB, influyendo en si los tumores se reducen o se propagan.

“La hiperactividad del NF-κB es como activar un mecanismo que desencadena las vías del cáncer, desde el crecimiento de los vasos sanguíneos hasta la metástasis”, afirmó Mirzaei. “Si logramos silenciar ese mecanismo con la ayuda de ARN no codificantes, podemos detener el avance del cáncer”.

Sus hallazgos sugieren que muchos fármacos anticáncer existentes pueden aumentar su eficacia al combinarse con terapias basadas en ARN. Por ejemplo, potenciando los miARN que suprimen el NF-κB, se podría superar la resistencia a los fármacos y mejorar la supervivencia de los pacientes.

Mirzaei imagina tratamientos personalizados contra el cáncer que restablezcan el equilibrio del NF-κB: terapias adaptadas al perfil molecular de cada paciente.

“No se trata solo de detener el crecimiento tumoral”, añadió. “Se trata de romper la resistencia a los medicamentos y abrir el camino a terapias contra el cáncer más inteligentes y precisas”.

Otros galardonados con el Premio Mustafa

Además de Mirzaei-Varzeghani, otros dos jóvenes investigadores fueron reconocidos con la Medalla de Joven Científico en una ceremonia en Teherán esta semana.

El profesor Pau-Loke Show, profesor titular del Departamento de Ingeniería Química y del Petróleo de la Universidad Khalifa en Abu Dabi, y la Dra. Buse Cevatemre Yıldırım, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Koç en Estambul, también fueron honrados por sus contribuciones.

La sexta edición del Premio Mustafa se celebrará del 6 al 10 de septiembre, coincidiendo con la Semana de la Unidad Islámica, que se celebra anualmente entre las fechas en que los musulmanes suníes y chiíes conmemoran respectivamente el nacimiento del Profeta Muhamad (la paz sea con él).

Tres destacados científicos fueron nombrados como los galardonados de este año.

Mehmet Toner, nacido en 1958 en Estambul, recibió el premio en Ciencias Médicas y de la Vida y Tecnología por la tecnología microfluídica pionera que permite el aislamiento rápido de células tumorales, lo que posibilita un diagnóstico de enfermedades más rápido y preciso.

En el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, Vahab Mirrokni, nacido en 1979 en Irán, fue reconocido por su trabajo innovador en algoritmos de inteligencia artificial.

Mohammad Nazeeruddin, nacido en 1957 en India, fue honrado por sus contribuciones fundamentales a la investigación sobre energía limpia, en particular su trabajo en tecnología de células solares, incluidas las células sensibilizadas con colorante y las células de perovskita.

Al hablar sobre el impacto general del premio, Salehi enfatizó que el Premio Mustafa proporciona una plataforma vital para el intercambio de conocimientos entre científicos de todo el mundo islámico. Ha permitido a los investigadores colaborar más estrechamente y construir redes científicas más sólidas, afirmó.

Los galardonados de este premio son seleccionados con cuidado y sin sesgos. Esta característica le ha valido el reconocimiento internacional, añadió.

Salehi también reveló que hay conversaciones en curso con otros países para celebrar futuras ceremonias de premios en las capitales de las naciones islámicas, ampliando aún más el alcance y la influencia del premio.

Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.