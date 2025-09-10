Irán apoya a Catar y exige medidas urgentes contra crímenes de Israel

Irán ha expresado su apoyo a Catar ante el ataque del régimen de Israel, considerándolo una clara violación de los principios de la Carta de la ONU.

En una conversación telefónica mantenida este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Muhamad bin Abdulrahman Al-Thani, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, ha expresado su solidaridad con el pueblo catarí ante el reciente ataque israelí.

Además, ha considerado la agresión israelí contra Catar como una clara “violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”, subrayando la necesidad de adoptar medidas urgentes para poner fin a los crímenes del régimen sionista por parte de los países de la región y de la comunidad internacional.

Ha exigido a la comunidad internacional que tome medidas decisivas para exigir cuentas al régimen sionista por sus continuas y graves violaciones de las normas internacionales.

Al señalar el continuo genocidio del régimen sionista en la Palestina ocupada, los ataques de este régimen contra Líbano, Siria y Yemen, los ataques criminales contra Irán y, ahora, la agresión militar contra Catar, Araqchi ha considerado al régimen de Israel como “una amenaza real e inmediata para la paz y la seguridad regional e internacional”.

Asimismo, ha enfatizado que detener la guerra y los crímenes del régimen sionista requiere “unidad práctica y coordinación entre los países de la región”, incluyendo la interrupción de cualquier relación económica y diplomática con este régimen.

Por su parte, Al-Thani ha valorado la solidaridad y el apoyo de Irán al más alto nivel, enfatizando la necesidad de unidad entre los países islámicos y regionales frente a los peligros derivados de las “conductas criminales y violatorias de la ley” del régimen de Israel.

Además, ha afirmado que el gobierno de Catar tomará todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional del país frente a la agresión del régimen sionista.

El régimen de Israel llevó a cabo el martes un ataque contra una reunión de altos mandos del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en Doha, capital de Catar. Informes apuntan a que la operación terrorista en Doha se llevó a cabo con el apoyo de la inteligencia estadounidense.

Los dirigentes de la resistencia palestina sobrevivieron, pero otras seis personas perdieron la vida en la agresión.

arz/rba