Catar defiende su derecho a responder a ataque “bárbaro” israelí

El primer ministro de Catar advierte que su país se reserva el derecho a responder al ataque de Israel en Doha, y confirma que continuará los esfuerzos de mediación.

“Catar (…) se reserva el derecho de responder a este flagrante ataque”, declaró el martes en una rueda de prensa el primer ministro y ministro de Exteriores catarí Muhamad bin Abdulrahman Al-Thani.

Para Al-Thani, es un “momento decisivo” y “debe haber una respuesta de toda la región ante acciones tan bárbaras”, añadió.

No obstante, señaló que, pese al ataque, Catar seguirá impulsando la mediación para lograr un alto el fuego y un acuerdo el régimen de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS). “Nada nos disuadirá de continuar con esta mediación en la región”, afirmó.

Al-Thani a Trump: Catar tomará las medidas necesarias en defensa de su soberanía

Por su parte, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, en una llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país tomará las medidas necesarias en defensa de su seguridad y soberanía.

El jefe del Estado catarí responsabilizó a Israel de las repercusiones de su ofensiva en Doha, acusándolo de adoptar “políticas agresivas que amenazan la seguridad y la estabilidad de la región”.

El dignatario catarí instó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades legales y morales con respecto a estas acciones deshonestas y a exigir responsabilidades a los implicados, expresando su esperanza de que Estados Unidos apoye este enfoque justo.

El régimen de Israel llevó a cabo el martes un ataque contra una reunión de altos mandos de HAMAS en Doha, capital de Catar. Informes apuntan a que la operación terrorista en Doha se llevó a cabo con el apoyo de la inteligencia estadounidense.

Los dirigentes de la Resistencia palestina sobrevivieron, pero otras seis personas perdieron la vida en agresión.

