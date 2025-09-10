Despertar Islámico pide sanciones a Israel por “crimen de guerra” en Catar

La Asamblea Mundial del Despertar Islámico condena el ataque de Israel contra una reunión de dirigentes de HAMAS en Catar y lo tacha de “crimen de guerra”.

“Con profunda tristeza e indignación, la comunidad internacional ha sido testigo de un crimen atroz e imperdonable cometido por el régimen sionista: un ataque aéreo deliberado y directo contra la sede de la delegación negociadora palestina en Catar, la cual cumplía una misión humanitaria y diplomática para alcanzar un alto el fuego y aliviar el sufrimiento del oprimido pueblo de Gaza”, ha señalado la Asamblea Mundial del Despertar Islámico en una nota emitida este miércoles en reacción al ataque israelí contra una reunión de altos mandos de HAMAS en Doha, capital de Catar.

La nota resalta que el acto siniestro cometido por Israel no solo constituye un claro crimen de guerra, sino también “un asesinato político, una violación de la soberanía nacional de Catar como país anfitrión, y una transgresión manifiesta de los principios fundamentales del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra”.

El comunicado denuncia la política permanente del régimen sionista de “destruir cualquier solución política y silenciar toda voz que clame por justicia y el cese del derramamiento de sangre”.

Asimismo, el texto, alerta que este crimen “ha llevado los límites de la guerra más allá del campo de batalla, convirtiendo la diplomacia en objetivo”.

Aludiendo al hecho de que el ataque se llevó a cabo bajo el claro y abierto respaldo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la nota arremete contra Washington por facilitar la agresión y expansionismo del régimen sionista, “convirtiéndose así con su apoyo financiero, militar y político en cómplice directo de estos crímenes”.

En el mismo sentido, advierte que el silencio y la pasividad de algunas potencias y organismos internacionales equivalen también a complicidad en estas atrocidades.

Por todo, la Asamblea Mundial del Despertar Islámico ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), a la Corte Penal Internacional (CPI) y a todas las instituciones de derechos humanos del mundo que formen de inmediato una comisión de investigación internacional independiente para examinar y determinar las responsabilidades legales del crimen en cuestión.

A respecto, ha pedido que se emita una resolución urgente para condenar al régimen sionista y suspender su membresía en todos los organismos internacionales.

También ha exigido a todas las instituciones de derechos humanos del mundo que Donald Trump y los altos cargos del régimen sionista sean perseguidos judicialmente como principales acusados de crímenes de lesa humanidad, y que se apliquen sanciones económicas, militares y diplomáticas inmediatas contra el régimen ocupador y sus patrocinadores.

El martes, Catar condenó enérgicamente la violación de su soberanía por Israel y aseguró que se reserva el derecho a responder al ataque del régimen sionista.

tqi/hnb