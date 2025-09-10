Se gesta la última reforma electoral del año en México

En México se está gestando la última gran reforma del actual periodo legislativo. Se trata de la Reforma Electoral que tendrá una dura batalla legislativa.

La reforma electoral es la última que se discutirá en foros públicos este 2025 y comprende una serie de cambios al sistema electoral que cambiarán de aspecto a la democracia mexicana.

Uno de los puntos más polémicos es la eliminación de las curules plurinominales que han permitido a los partidos minoritarios tener representación en las Cámaras Alta y Baja. Si desaparecen, partidos como el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista caerían en la incertidumbre porque podrían ver, incluso, una reducción en sus presupuestos operativos.

La reforma incluye, fiscalización de candidatos, votación en el extranjero, la urna electrónica y la revocación de mandato. Todo esto y más, se discutirá en foros públicos, donde los participantes tendrán voz, pero no voto. Se escuchará al pueblo, asegura el titular de la comisión que dirigirá los foros de discusión.

Los foros de discusión de la reforma electoral, podrán participar investigadores, académicos, periodistas, ciudadanos, especialistas políticos sin distinción de ideologías políticas.

Para los partidos de oposición, entre los que se encuentra el PRI, como tercera fuerza política en México, esta reforma electoral tiene que ser analizada a fondo y con mucha conciencia democrática.

La reforma electoral será la gran discusión en este periodo ordinario de sesiones en el congreso que acaba de comenzar. La oposición ya prepara todos sus argumentos para hacer las modificaciones pertinentes, pero, sobre todo, Morena, el grupo oficialista, prepara su mayoría.

Arturo Calvillo, Ciudad de México.

zmo/rba