‘Irán tiene derecho a medidas militares del mismo tenor de agresores’

Al no haber avances en vías política y diplomática, Irán tiene la legalidad internacional de su parte para responder a lo que ha recibido, señala un experto.

Irán considera que EE.UU. debe asumir las consecuencias legales, políticas y militares de la agresión contra el país, tras el resultado de esos hechos que se tradujeron en el asesinato de civiles inocentes.

Al respecto, en una entrevista ofrecida este lunes a HispanTV, el analista político Pablo Jofré Leal ha dado su opinión.

“Irán ha concurrido a todas las instancias internacionales: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Irán pidió una reunión de emergencia para condenar la agresión militar estadounidense, exigir responsabilidades por la violación de la Carta de la ONU y el derecho internacional (...) El CSNU puede emitir resoluciones, pero no lo ha hecho”, ha manifestado el experto.

Jofré ha recordado que Irán también ha usado la vía de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) para que haga cumplir las responsabilidades legales frente a la agresión a instalaciones nucleares de Irán, ¿pero ha servido eso?, ha preguntado.

Por lo tanto, ha dicho el analista, al ver que no se avanza por la vía política y diplomática, Irán tiene todo el derecho, tiene toda la legalidad internacional de su parte para llevar adelante otras medidas, y “generar medidas incluso de corte militar del mismo tenor de aquel que se ha recibido”.

