Ortega: un nuevo mundo se está construyendo frente al imperialismo

Daniel Ortega afirmó que “un nuevo mundo se está construyendo”, al destacar el surgimiento de una alianza global encabezada por potencias como China y Rusia frente al imperialismo.

Un nuevo mundo se está construyendo, discursó el copresidente Daniel Ortega, al referir que países como República Popular China, Federación de Rusia y otros desarrollados o en vías, están conformando un frente de lucha ante al imperialismo.

El jefe de Estado nicaragüense señaló que el imperio estadounidense se ha venido debilitando, resultado de la resistencia global que existe.

La República Popular China no cae ante las provocaciones del imperio y más bien sabe defender sus posiciones, mientras se desarrolla como la primera economía global, argumentó el copresidente nicaragüense.

El mandatario nicaragüense resaltó que en poco tiempo de las relaciones bilaterales con China se han visto los frutos de esa cooperación y solidaridad con diversos programas de desarrollo, a la vez agradeció el pronto arribo a territorio nicaragüense del buque hospital Arca de la Ruta de la Seda del gigante asiático.

Carlos Daniel Jarquín, Managua.

hae/tqi