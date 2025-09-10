“Unidad del mundo islámico, clave para enfrentar al régimen sionista”

El presidente del Parlamento iraní ha advertido que solo la unidad y la coordinación del mundo islámico pueden frenar las acciones imprudentes del régimen israelí.

“La única forma de enfrentar con firmeza las conductas imprudentes del régimen sionista es mediante una acción coordinada y unida del mundo islámico”, ha destacado este miércoles el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, en un mensaje dirigido al presidente del Consejo de Catar, Hasan bin Abdalá Al Qanim.

“El ataque aéreo agresivo del régimen israelí contra la sede de los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en la ciudad de Doha ha provocado la ira y el rechazo del honorable pueblo de Irán y de sus representantes en el Parlamento Islámico”, ha subrayado.

Ha agregado que el Parlamento de la República Islámica de Irán está totalmente preparado para fortalecer la cooperación con Catar con el fin de enfrentar las amenazas de este régimen contra la paz y la seguridad de la región.

En otra parte de sus declaraciones, el funcionario iraní ha remarcado que “Irán se mantiene al lado de sus hermanos de Catar y Palestina, y condena este ataque criminal contra las zonas urbanas de Doha y los civiles que se encontraban en el territorio del Estado de Catar”.

En este mensaje, el titular iraní, ha expresado sus condolencias por el martirio de los ciudadanos palestinos y cataríes en este vil ataque, y ha deseado pronta recuperación a los heridos.

“Este flagrante crimen constituye una clara violación del derecho internacional y un ejemplo evidente de terrorismo de Estado, así como una manifestación de la naturaleza inhumana y contraria a los derechos humanos del régimen israelí, un régimen que, con el apoyo abierto de las potencias occidentales, ha fomentado constantemente la violencia, la generación de crisis y la inestabilidad en la región”, ha añadido.

Israel realizó el martes un ataque dirigido a una reunión de altos dirigentes del Movimiento HAMAS en Doha, la capital de Catar. Según informes, la operación en Doha contó con el respaldo de la inteligencia estadounidense.

Por su parte, Doha ha denunciado que el criminal ataque constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza a la seguridad de los cataríes y los residentes de Catar.

