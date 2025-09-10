Rusia y China condenan violación de la soberanía de Catar por Israel

Rusia y China han condenado el ataque del régimen israelí contra Catar, expresando su preocupación por la escalada de las tensiones en Asia Occidental.

Los aviones de guerra israelíes atacaron el martes algunos sitios en Doha, capital catarí, que eran la residencia de varios líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS). La ofensiva, que dejó seis muertos, provocó una ola de condenas a nivel internacional.

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, mediante un comunicado, ha señalado que “el ataque con misiles contra Catar, país que desempeña un papel mediador clave en las negociaciones indirectas entre HAMAS e Israel para poner fin a la guerra que dura ya casi dos años en la Franja de Gaza y liberar a las personas retenidas, no puede interpretarse más que como una acción destinada a socavar los esfuerzos internacionales por encontrar soluciones pacíficas”.

La nota también ha destacado que Rusia considera el ataque israelí como “una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU”, que viola la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente.

En este sentido, Moscú ha instado a todas las partes a actuar “con responsabilidad” y a evitar cualquier acción que pueda agravar el conflicto palestino-israelí.

China: Ataque israelí viola la soberanía de Catar

En este contexto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha destacado que el ataque israelí a Doha “viola gravemente la soberanía y la seguridad nacional de Catar”.

También, ha expresado que su país está profundamente preocupado por el hecho de que el ataque pueda elevar aún más las tensiones regionales.

Al subrayar que la fuerza “no puede lograr un diálogo de paz” en Asia Occidental, ha aseverado que las negociaciones son el camino hacia adelante. “Esto es inseparable de la postura gravemente sesgada y de larga data de ciertos países extraterritoriales” en los asuntos de Asia Occidental, ha agregado.

El martes, el representante de HAMAS en Irán, Jaled al-Qodumi, resaltó que el intento de asesinato contra líderes del movimiento resultó en fracaso, pese a la coordinación entre el régimen israelí y Estados Unidos. De hecho, ninguno de los dirigentes de la Resistencia palestina perdió la vida.

Catar, por su parte, ha condenado enérgicamente la violación de su soberanía por Israel y asegurado que se reserva el derecho a responder al ataque del régimen sionista.

