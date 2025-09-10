CCG ratifica pleno apoyo a cualquier respuesta de Catar a ataque israelí

Tras el ataque aéreo de Israel a Doha, los seis Estados árabes del Golfo Pérsico expresan pleno respaldo a cualquier acción que emprenda Catar.

“Los países del Consejo de Cooperación condenan enérgicamente el cobarde e ilegal ataque de las fuerzas de ocupación israelíes contra la residencia de los miembros de la oficina política de HAMAS en Doha”, ha anunciado este miércoles la representación permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas en un comunicado dirigido a la secretaría general de la ONU y la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU).

Mediante la nota, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG-integrado por los países árabes ribereños del Golfo Pérsico) ha declarado su apoyo total a cualquier acción que Catar emprenda en respuesta a esta agresión.

El texto enfatiza que el ataque israelí en Doha constituye una “violación flagrante de las leyes y normas internacionales” y “pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y residentes de Catar”.

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, además de declarar su “total solidaridad” con Catar, han exigido una acción inmediata de la comunidad internacional para “enjuiciar a las fuerzas de ocupación israelíes por la comisión de crímenes peligrosos que desestabilizan la región”.

Los aviones de combate israelíes atacaron el martes objetivos en Doha que eran la residencia de varios líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS). El ataque, que dejó seis muertos, provocó una ola de condenas a nivel internacional.

El martes, el representante de HAMAS en Irán, Jaled al-Qodumi, resaltó que el intento de asesinato contra líderes del movimiento resultó en fracaso, pese a la coordinación entre el régimen israelí y Estados Unidos. De hecho, ninguno de los dirigentes de la Resistencia palestina perdió la vida.

Catar, por su parte, ha condenado enérgicamente la violación de su soberanía por Israel y asegurado que se reserva el derecho a responder al ataque del régimen sionista.

tqi/hnb