Irán, abierto a diálogo respetuoso de sus derechos nucleares - Noticiero 02:30

Teherán reitera disposición a diálogo respetuoso sobre su programa nuclear pacífico. Un ataque israelí a escuela en Gaza deja al menos siete muertos.

1- El canciller de Irán reitera la disposición de la República Islámica a entablar un diálogo basado en el respeto de los derechos de la nación sobre el programa nuclear del país.

2- Al menos siete personas fueron asesinadas en un nuevo ataque del régimen israelí contra una escuela que servía de refugio para familias desplazadas, cerca de un hospital en el este de la Ciudad de Gaza.

3- Venezuela exige indemnizaciones a Estados Unidos por el robo de CITGO. Subraya que el país no tiene cuentas pendientes con el Gobierno de Donald Trump, sino que es Washington quien le debe al pueblo venezolano.

