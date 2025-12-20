Protestan en Quneitra por incursiones y abusos de Israel en Siria

Activistas se reúnen en Quneitra para denunciar las incursiones israelíes, arrestos y confiscaciones de tierras en el sur de Siria.

Activistas de varias provincias sirias se congregaron en Quneitra, una zona que enfrenta una creciente presencia militar israelí, para rechazar públicamente las continuas incursiones. La protesta reflejó la frustración local por las perturbaciones diarias de la vida civil y el temor a una creciente ocupación.

Para los manifestantes, el sur de Siria, el Golán y Palestina constituyen una lucha sin resolver. Subrayaron que reclamar las tierras ocupadas sigue siendo un derecho legítimo, insistiendo en que la ocupación prolongada deja a las comunidades sin sensación de seguridad ni estabilidad.

Los manifestantes también denunciaron la suerte de decenas de sirios detenidos desde las recientes escaladas de violencia, instando a Damasco a actuar con decisión. Pidieron presión internacional para revelar el paradero de los detenidos y lograr su liberación.

A medida que aumentan las tensiones en el sur de Siria, los manifestantes en la Quneitra ocupada afirman que el silencio ya no es una opción y exigen acciones inmediatas para detener las violaciones y asegurar la liberación de los civiles detenidos.

frr/tqi