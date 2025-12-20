EEUU baraja cerrar sus puertos a barcos españoles por veto antisraelí

La Comisión Federal Marítima de EE.UU. dice evaluar medidas correctivas ante el embargo del Gobierno español al paso de buques norteamericanos con armamento a Israel.

A finales de septiembre del año en curso, el Gobierno español presidido por Pedro Sánchez decidió prohibir el tránsito de aviones y buques de EE.UU. que transporten armas, municiones o equipos bélicos con destino al régimen de Israel, a través de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en protesta por la guerra genocida que Israel perpetra en la Franja de Gaza.

El Comité Conjunto Hispano-Norteamericano confirmó la medida, subrayando que la prohibición se aplica tanto a los aviones y buques que se dirijan directamente a la entidad como a aquellos que lo hagan tras escalas intermedias.

El viernes, Estados Unidos respondió a la iniciativa española, a través de la Comisión Federal Marítima (FMC, por sus siglas en inglés), la cual propone cerrar los puertos norteamericanos a buques españoles, mientras se investiga la negativa de Madrid a que cargueros estadounidenses con armamento para Israel hagan escala en Algeciras (Cádiz).

En un comunicado, la FMC indicó que examina opciones que incluyen limitaciones a la carga, la denegación de entrada a buques que operen bajo bandera española o la imposición de multas de 2,3 millones de dólares por viaje en buques con bandera española.

Estados Unidos ve la postura española como un desafío al punto que la FMC recaba información sobre “la política actual de España de denegar o rechazar el acceso a los puertos a ciertos buques que transportan carga con destino o procedencia de Israel”, lo que, según esta entidad, independiente del Gobierno estadounidense, puede estar creando “condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior estadounidense”.

Bajo este argumento, la FMC insiste en la urgencia de las conclusiones de la aludida investigación a fin de examinar qué “medidas correctivas podrían ser apropiadas para ajustar dichas condiciones”.

Detrás del telón: Convenio de Cooperación para la Defensa EEUU-España sigue vigente

Según fuentes del Ministerio de Defensa de España declararon a Europa Press en septiembre, el Convenio de Cooperación para la Defensa que rige la colaboración en esta materia entre ambos aliados, no se tocará, por ende, las bases militares ocupadas por EE.UU. quedan excluidas de embargos.

Según el artículo 32 del convenio, Estados Unidos está obligado a obtener autorización del Comité Permanente, que depende del Ministerio de Defensa, sobre operaciones de carga o descarga de municiones y explosivos, así como para su transporte terrestre, marítimo o aéreo, dentro del territorio español, pero no debe informar sobre el destino final de estas cargas cuando se realicen escalas.

España, que ha sido crítica durante tiempo por las políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, ratificó en septiembre del año en curso el cese de la venta de armas a Israel, aunque hay informes que ponen en tela de juicio este paso.

Asimismo, a finales de mayo de 2024 Madrid anunció el reconocimiento formal del Estado de Palestina y luego se sumó oficialmente a la denuncia de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el genocidio en el sitiado enclave costero palestino.

ctl/tqi