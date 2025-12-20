Irán reitera el rechazo a injerencias sobre su integridad territorial

Irán reitera a Chipre su rechazo absoluto a toda injerencia respecto a su integridad territorial, tras recientes declaraciones sobre tres islas del Golfo Pérsico.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, sostuvo el viernes una conversación telefónica con su homólogo chipriota, Constantinos Kombos, en la que subrayó la política de principios de Teherán basada en el respeto a la soberanía nacional de todos los Estados, incluido Chipre, y en la necesidad de salvaguardar los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular, los relativos a la soberanía y la integridad territorial.

Araqchi puso de manifiesto que la República Islámica de Irán rechaza de manera categórica y considera absolutamente inaceptable cualquier postura intervencionista que afecte su integridad territorial.

Por su parte, Kombos destacó la importancia de las “relaciones históricas” de Chipre con Irán y afirmó que su país está comprometido con el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de todos los Estados, incluida la República Islámica.

Constantinos Kombos, Cyprus's Minister of Foreign Affairs, announced in a post on his X account that he had a telephone conversation with his Iranian counterpart, FM @araghchi.

Al señalar que Chipre asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE) a comienzos de 2026, Kombos expresó su deseo de que esta responsabilidad permita desempeñar un papel constructivo en el fortalecimiento de las relaciones entre el bloque comunitario e Irán.

La conversación telefónica tuvo lugar pocos días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní convocara al embajador de Chipre en Teherán para presentar una enérgica protesta por la publicación de una declaración conjunta de Chipre y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la que cuestionaban la soberanía iraní sobre las islas Bu Musa, Tonb Mayor y Tonb Menor, situadas en el Golfo Pérsico.

Durante la reunión con el enviado chipriota, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní y director general de Asuntos del Golfo Pérsico, Mohamad Alibak, entregó una nota oficial de protesta en la que Teherán expresó su firme objeción a la declaración chipriota-emiratí y enfatizó que la soberanía indiscutible y de larga data de Irán sobre las tres islas mencionadas, señalando que el control histórico y efectivo del país persa sobre estos territorios está fuera de toda duda.

Asimismo, condenó enérgicamente cualquier reivindicación territorial que atente contra la soberanía iraní, alertando que tales posturas vulneran los principios fundamentales del respeto a la soberanía y la integridad territorial, así como el principio de buena vecindad. En este contexto, Teherán exigió a Nicosia que rectificara de inmediato su posición errónea y se abstuviera de repetir declaraciones similares en el futuro.

Las islas de Bu Musa, Tonb Mayor y Tonb Menor en el Golfo Pérsico han sido históricamente parte de Irán, prueba de lo cual, se puede encontrar y corroborar en innumerables documentos históricos, legales y geográficos en Irán y otras partes del mundo. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han reclamado las islas en repetidas ocasiones.

Las islas cayeron bajo control británico en 1921, pero el 30 de noviembre de 1971, un día después de que las fuerzas británicas abandonaran la región y solo dos días antes de que los Emiratos Árabes Unidos se convirtieran en una federación oficial, se restableció la soberanía de Irán sobre las islas.

