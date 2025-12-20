Irán expresa al Reino Unido disposición al diálogo, pero sin presiones

Irán ha reiterado su disposición de entablar un diálogo basado en el respeto a los derechos legales y legítimos de su pueblo, refutando cualquier tipo de presión.

Durante una conversación telefónica efectuada este viernes con su homóloga británica, Yvette Cooper, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha criticado el enfoque irresponsable adoptado por el trío europeo, formado por el Reino Unido, Francia y Alemania, hacia el programa de energía nuclear pacífica de la República Islámica.

Ha subrayado que Teherán nunca ha rechazado las negociaciones y el diálogo cuando se basan en el respeto a los derechos legales y los intereses legítimos de la nación iraní, no obstante, no acepta negociaciones que terminen en una imposición unilateral.

Cooper, por su parte, ha destacado la “necesidad” de buscar la diplomacia en relación con las actividades nucleares de Irán.

Los dos titulares también han intercambiado puntos de vista sobre una serie de cuestiones relacionadas con los nexos bilaterales, incluidos asuntos consulares, y han hecho hincapié sobre la importancia de continuar las consultas a distintos niveles para mejorar el entendimiento mutuo y el seguimiento de cuestiones de interés para ambas partes.

La conversación se produce en medio de una creciente tensión tras la medida ilegal de EE.UU. y las tres partes europeas del acuerdo nuclear de 2015, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), de activar el llamado mecanismo snapback (reimposición automática de sanciones) de la ONU contra la nación iraní y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU).

Irán, Rusia y China, como otros dos firmantes del JCPOA, ven la reimposición de sanciones como ilegales, argumentando que fueron los tres países europeos los que incumplieron sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear, tras la retirada unilateral de Estados Unidos del pacto en 2018, por lo que ellos carecen de potestad para invocar el ‘snapback’.

Irán afirma que no renuncia a sus derechos, incluido el uso pacífico de la energía nuclear, así como el enriquecimiento de uranio, subrayando que es un miembro comprometido del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear.

