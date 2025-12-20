OMS: 1092 pacientes murieron en Gaza mientras esperaban evacuación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que casi 1100 palestinos han perdido la vida en Gaza durante 5 meses mientras esperaban la evacuación médica.

Por medio de una nota publicada este viernes en su cuenta en X, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de la grave situación de salud de los palestinos en la Franja de Gaza y la necesidad de evacuar a los pacientes de la zona para recibir tratamientos.

“Según el Ministerio de Sanidad (de Gaza), 1092 pacientes fallecieron mientras esperaban la evacuación médica entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, si bien es probable que esta cifra esté subestimada”, ha alertado.

El funcionario ha anunciado que, desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, la OMS ha trasladado a más de 10 600 pacientes con problemas de salud críticos fuera del enclave asediado, subrayando que más de 5600 casos eran niños y que muchos más enfermos de la cifra mencionada esperan ser evacuados.

Since October 2023, @WHO and partners have evacuated over 10,600 patients from Gaza with severe health conditions, including over 5600 children, each one in need of critical advanced treatment.



Yet, many more patients remain in Gaza awaiting evacuation to receive appropriate… pic.twitter.com/h9dgKG6ztV — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 19, 2025

Al respecto, ha pedido que más países reciban a pacientes de Gaza, mientras que ha instado a retomar las evacuaciones médicas a Cisjordania, incluida la región de Al-Quds (Jerusalén) Este. “Hay vidas que dependen de ello”, ha resaltado.

La OMS ya había advertido de que cualquier retraso adicional en la transferencia de pacientes gravemente enfermos “equivale a una sentencia de muerte”, ante el colapso casi total del sistema de salud en Gaza y la incapacidad de los hospitales para ofrecer atención especializada debido a la escasez de equipamiento, medicamentos y personal.

Desde octubre de 2023, los bombardeos y ataques aéreos israelíes han destruido viviendas, hospitales y redes de agua palestinas en toda Gaza, dejando la infraestructura de los territorios palestinos en ruinas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, unos 70 699 palestinos han muerto y otros 171 165 han resultado heridos debido a la agresión israelí.

msm/rba