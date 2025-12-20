Guterres alerta sobre crisis humanitaria en Gaza agravada por el invierno - Noticiero 21:30

Guterres alerta sobre la crisis humanitaria en Gaza. Yemen vive movilizaciones por ataques contra el Corán. En Bolivia, paro nacional exige la derogación del Decreto 5503.

1. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lamentó la grave crisis humanitaria existente en la Franja de Gaza, acrecentada por la llegada del invierno. Advirtió que los avances en materia de asistencia humanitaria son en extremo limitados.

2. Este viernes, millones de yemeníes se movilizaron en distintas ciudades del país para condenar los insultos al Corán, el Libro Sagrado de aproximadamente dos mil millones de musulmanes.

3. Obreros, transportistas, maestros, juntas vecinales y gremiales iniciaron un paro nacional de 24 horas con bloqueo de caminos, marchas y mítines, exigiendo la derogación inmediata del Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los combustibles.

hhd/rba