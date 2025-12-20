“Decreto del hambre” provoca protestas y cortes de vías en Bolivia

El decreto, llamado “del hambre” por los manifestantes, desató protestas en Bolivia y una crisis que impulsa a varios sectores a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los manifestantes han conminado al Gobierno la “abrogación inmediata” del decreto; de lo contrario, dijeron que el paro será indefinido.

Los efectos del "gasolinazo" ya se traducen en un incremento abrupto de los precios de la canasta familiar.

La medida incluso ha sido cuestionada por el propio vicepresidente, Edmand Lara, quien afirmó que "no era el momento" de eliminar la subvención.

En vísperas de fin de año, el Gobierno enfrenta su peor crisis; pues la eliminación del subsidio a los hidrocarburos encendió la chispa para las protestas sociales, en un contraste entre el espíritu navideño y un país que protesta masivamente.

Sdenka Saavedra, La Paz.

hhd/rba