Justicia de Colombia emite primera condena por “falsos positivos”

La JEP de Colombia dicta condena histórica contra un coronel por “falsos positivos” cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe.

En Colombia, tres magistrados de la justicia especial para la paz encontraron culpable al coronel del ejército Publio Hernán Mejía por los delitos de lesa humanidad, tras probar su responsabilidad penal en 35 hechos que dejaron 72 asesinatos.

El fallo es un reconocimiento para la dura batalla que han enfrentado miles de víctimas de los falsos positivos que ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Los crímenes dantescos y permisivos que involucran a Mejía ocurrieron cuando era coronel del Batallón la Popa; lo que demuestra que hubo una complicidad por parte del Estado aliado con las fuerzas paramilitares del país.

La Juridicción Especial para la Paz ha adelantado que muy pronto se conocerán dos nuevas sentencias contra dos altos oficiales que también están implicados en ejecuciones extrajudiciales.

Álvaro Altamiranda, Bogotá.

