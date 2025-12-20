Guterres condena escalada de violencia de colonos israelíes en Cisjordania

El secretario general de la ONU alerta de la violencia creciente de los colonos israelíes ilegales contra civiles palestinos en la Cisjordania ocupada.

António Guterres condenó el viernes la creciente violencia ejercida por colonos israelíes en la Cisjordania ocupada durante una conferencia de prensa en Nueva York y subrayó la importancia de respetar el derecho internacional, incluidos los principios del derecho humanitario y de los derechos humanos, en todo el territorio palestino ocupado, incluida Al-Quds (Jerusalén).

En este sentido, recordó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha establecido medidas provisionales que son vinculantes y deben cumplirse. “La opinión consultiva del 22 de octubre de 2025 fue clara: Israel tiene la obligación de permitir y facilitar la ayuda humanitaria, cooperar con las Naciones Unidas en el cumplimiento de nuestros mandatos y respetar los privilegios e inmunidades de la ONU y de su personal, incluso en tiempos de conflicto armado”, afirmó el jefe de la ONU.

“We cannot lose sight of the rapidly deteriorating situation in the #WestBank. Palestinians there face escalating Israeli settler violence, land seizures, demolitions and intensified movement restrictions” – UN Secrtary-General @AntonioGuterres pic.twitter.com/2PAsgtcb8s — UN News (@UN_News_Centre) December 19, 2025

Asimismo, reafirmó su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y destacó su papel esencial en la asistencia a los palestinos, tanto en Gaza como en otras zonas de la región de Asia Occidental.

Guterres señaló que la crisis es producto de decisiones humanas y puede resolverse mediante decisiones deliberadas, siempre que exista voluntad política para actuar. A este respecto, hizo un llamado al fin del “sufrimiento perverso y prolongado” del pueblo palestino, enfatizando la necesidad de brindarles esperanza. Además, instó al cumplimiento completo del alto el fuego, al cese del ciclo continuo de violencia y al establecimiento de un camino claro e irreversible hacia una solución de dos Estados.

Las declaraciones se produjeron el mismo día en que un joven palestino resultó herido durante un ataque de colonos israelíes en la parte sur de la Cisjordania ocupada. Según reportes locales, un grupo de colonos armados atacó viviendas y residentes en el barrio Jalat al-Natsh de la ciudad de Al-Jalil (Hebrón). Un hombre de 20 años fue trasladado al hospital para recibir atención médica tras resultar herido. Los residentes denunciaron daños materiales y un aumento del miedo entre las familias, mientras la violencia de colonos contra comunidades palestinas continúa, con la protección de las fuerzas israelíes.

Más temprano, ese mismo día, otro joven palestino sufrió fracturas en ambas piernas tras ser atropellado intencionadamente por un vehículo conducido por un colono en la parte este de la ciudad cisjordana de Nablus, mientras caminaba por la calle Amman.

Desde el inicio de la guerra genocida israelí en Gaza en octubre de 2023, que ha dejado más de 70 000 muertos en la franja costera, los palestinos en Cisjordania han enfrentado operaciones militares intensificadas y un aumento de incidentes violentos por parte de colonos. Desde entonces, más de 1085 palestinos han sido asesinados y 10 700 heridos en Cisjordania debido a ataques de militares y colonos israelíes. Además, más de 20 500 personas han sido detenidas por las fuerzas del régimen ocupante.

Las organizaciones de derechos humanos han alertado durante meses sobre el creciente riesgo de limpieza étnica contra los palestinos en Cisjordania debido a la violencia persistente. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que la ocupación prolongada de Israel sobre Palestina es ilegal y recomendó la eliminación de todos los asentamientos ubicados en Cisjordania y Al-Quds.

