Arrestan a 3 policías que discutían cómo matar a los afroamericanos

Una grabación de vídeo captura a tres policías de Carolina del Norte (EE.UU.) haciendo comentarios racistas y discutiendo sobre cómo matar a los afroamericanos.

Según documentos publicados este jueves por el Departamento de Policía de Wilmington, en Carolina del Norte, una grabación hecha desde una cámara de un vehículo policial revela a tres policías de esta localidad haciendo comentarios racistas y amenazantes.

La investigación sobre los oficiales comenzó cuando un sargento que realizaba una auditoría rutinaria de vídeo mensual revisó la grabación de un auto policial que había sido clasificada como “activación accidental”.

“Cuando me enteré de estas conversaciones, me sorprendió, entristeció y disgustó (...) No hay lugar para este comportamiento en nuestra agencia o en nuestra ciudad y no será tolerado”, dijo el jefe de la Policía de Wilmington, Donny Williams, en una conferencia de prensa.

Los tres oficiales de policía admitieron que eran sus voces las del vídeo en cuestión, pero negaron que fueran racistas. Si bien, estos agentes han sido despedidos, podrían ser contratados en el futuro.

Esto se produce en medio de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial, estalladas por el asesinato del afroamericano desarmado George Floyd cuando un oficial de policía blanco se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos en Mineápolis, Minesota, el 25 de mayo.

