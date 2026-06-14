Informe francés vincula a firma israelí con campañas de injerencia digital

Un informe vincula a la firma israelí BlackCore con campañas de influencia e injerencia digital contra políticos y procesos electorales en Europa, África y EE.UU.

Las conclusiones fueron presentadas por Viginum, el organismo francés encargado de vigilar las injerencias digitales extranjeras. El informe identifica actividades atribuidas a BlackCore en varios países, entre ellos Francia, Escocia, Angola, Togo y Estados Unidos.

El director de Viginum, Marc-Antoine Brillant, declaró que las investigaciones permitieron vincular estas operaciones a la empresa israelí, aunque no fue posible determinar con certeza quiénes financiaron o dirigieron las campañas detectadas.

Según el informe, cuentas relacionadas con BlackCore llevaron a cabo acciones contra el ministro principal de Escocia, John Swinney, quien ha descrito la situación en Gaza como una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre”.

Las investigaciones también concluyeron que la empresa actuó contra candidatos del partido Francia Insumisa en las ciudades de Marsella, Toulouse y Roubaix mediante cuentas automatizadas y filtraciones de datos. Asimismo, se difundieron acusaciones falsas de “violencia sexual” contra algunos de estos candidatos.

El documento señala además que la firma intervino en las elecciones municipales de Nueva York, ganadas por Zohran Mamdani. Brillant afirmó que en este caso se observó el mismo modus operandi detectado en las campañas desarrolladas en Francia, aunque los objetivos concretos y los patrocinadores de la operación permanecen sin identificar.

De acuerdo con el informe, la victoria de Mamdani fue mal recibida por sectores tradicionalmente proisraelíes debido a su abierto respaldo a la causa palestina.

Tras la publicación de los hallazgos, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que París solicitó explicaciones diplomáticas formales al régimen israelí. El funcionario afirmó que, si una empresa privada francesa hubiera realizado operaciones similares contra Israel desde territorio francés, las autoridades israelíes habrían reaccionado de la misma manera.

Reuters informó que BlackCore eliminó toda su presencia en internet después de recibir consultas relacionadas con la investigación. Antes de ello, la compañía se definía como una empresa especializada en influencia estratégica, ciberoperaciones y tecnologías para la guerra moderna de la información.

El informe también expone una estrategia más amplia de influencia y propaganda impulsada por el régimen israelí. Según el documento, Tel Aviv aprobó a comienzos de mayo un presupuesto de 730 millones de dólares para propaganda en 2026, una cifra cuatro veces superior a la anterior y destinada a revertir el deterioro de su imagen internacional tras la guerra contra Gaza y los acontecimientos regionales posteriores.

De acuerdo con el reporte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó esta iniciativa como el “Octavo Frente” de las guerras del régimen.

El documento añade que el proyecto contempla una denominada “Cúpula de Hierro Digital”, orientada a ampliar la difusión de narrativas favorables al régimen en redes sociales y plataformas digitales, así como a monitorear y contrarrestar contenidos críticos mediante herramientas de inteligencia artificial y campañas coordinadas de denuncias masivas.

Asimismo, el informe sostiene que en Estados Unidos, según el propio documento, millones de dólares fueron canalizados a través de entidades vinculadas al presidente Donald Trump para automatizar narrativas impulsadas por actores estatales en redes sociales y plataformas de inteligencia artificial, entre ellas ChatGPT y Claude.

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