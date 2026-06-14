Protestan en Suecia contra polítcias y agresiones de EEUU e Israel

Cientos de personas se manifestaron en Estocolmo, la capital de Suecia, en apoyo a Palestina y contra Estados Unidos y el régimen sionista.

Cientos de personas se manifestaron el sábado en el centro de Estocolmo para protestar contra los ataques militares del régimen sionista en los territorios palestinos y el Líbano, así como contra las políticas de Estados Unidos e Israel hacia Irán. La movilización fue organizada por diversos grupos de la sociedad civil en la plaza Odenplan. Durante la protesta, los participantes condenaron los ataques israelíes en Cisjordania y el Líbano. Los manifestantes portaban pancartas con consignas como: “En Gaza están matando a niños”, “Las escuelas y los hospitales están siendo bombardeados”, “Detengan los ataques contra el Líbano” y “Pongan fin a la escasez de alimentos”.

🪧 Hundreds gather in central Stockholm to protest Israeli military operations in Palestinian territories and Lebanon



◼️ Demonstration takes place at Odenplan Square https://t.co/Htpnmbj0H7 pic.twitter.com/Vq0VYS3j50 — Anadolu English (@anadoluagency) June 13, 2026

También exigieron el cese de los ataques del régimen sionista contra Gaza y pidieron a Suecia que detenga la venta de armas al régimen sionista.

Según informó la agencia turca de Anadolu, también participaron varios iraníes en esta manifestación, quienes protestaron contra las políticas de Estados Unidos e Israel.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi. pic.twitter.com/q47h2OSocL — Popüler Gazete (@populergazeteTR) June 13, 2026

El número total de mártires en la guerra genocida del régimen sionista contra la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha ascendido hasta cerca de 73 000, mientras que la cifra de heridos supera los 173 000.

Entretanto, Cisjordania también ha sido escenario de reiteradas incursiones y ataques por parte del régimen sionista y de colonos israelíes.

Asimismo, el régimen sionista ha lanzado ataques contra el Líbano e Irán, acciones que se han llevado a cabo con el respaldo o la participación de Estados Unidos.

Desde el 2 de marzo, Israel lleva a cabo una ofensiva ampliada contra el Líbano que ha causado, según el último balance del Ministerio de Salud libanés, al menos 3756 muertos, 11 632 heridos y alrededor de 1,6 millones de desplazados.

nht