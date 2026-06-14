Ministro israelí: destruir 10 edificios de Beirut por cada ataque

Un ministro del régimen israelí amenazó con destruir diez edificios en Dahiye, bastión de Hezbolá en Beirut, por cada ataque lanzado contra objetivos israelíes.

“No debemos permitir a Hezbolá aprovecharse de la situación para hacer daño al norte (de los territorios ocupados por Israel”, afirmó el sábado el extremista ministro de finanzas del régimen israelí, Bezalel Smotrich.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Smotrich amenazó con destruir edificios en Dahiye, suburbio meridional de Beirut considerado bastión del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), como represalia por cualquier ataque contra objetivos israelíes en los territorios ocupados.

En la declaración, el ministro israelí sostuvo que “la única manera” de impedirlo es que “por cada disparo contra nuestro territorio caigan diez edificios en Dahiye”, para finalizar diciendo que debería ser “esta noche”.

Hezbolá subraya que sus operaciones contra las posiciones israelíes se llevan a cabo en defensa del Líbano y de su población, en respuesta a la violación del alto el fuego por parte de las fuerzas israelíes y a los ataques contra aldeas del sur del país, que han causado muertos y heridos entre la población civil.

Desde el 2 de marzo, Israel lleva a cabo una ofensiva ampliada contra el Líbano que ha causado, según el último balance del Ministerio de Salud libanés, al menos 3756 muertos, 11 632 heridos y alrededor de 1,6 millones de desplazados.

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