Vídeo: Hezbolá ataca Humvee y fuerzas israelíes salen despavoridas

El movimiento Hezbolá mantiene el pulso con sus devastadores drones ante el régimen israelí en el sur de Líbano, tal como constatan vídeos de sus operaciones.

Este sábado, el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) ha difundido imágenes en que se ven a soldados israelíes corriendo despavoridos para abandonar su vehículo blindado Humvee, de fabricación estadounidense, tras ser impactado por uno de sus drones Ababil en la ciudad de Jiam, en el sur del territorio libanés.

Hezbolá también ha emitido esta misma jornada otro vídeo en el que se observa el derribo de un dron del ejército israelí, del tipo ‘Heron 1’, en los cielos sobre la ciudad de Nahla en el Valle de la Bekaa.

‘Heron 1’ es un sofisticado vehículo aéreo no tripulado de largo alcance, utilizado para misiones de vigilancia y reconocimiento, cuyo coste por unidad se estima en unos 10 millones de dólares.

This video shows footage from the Islamic Resistance's downing of an Israeli enemy army drone, a "Heron 1" type, in the skies over the town of Nahla in Bekaa pic.twitter.com/JwObMtgwNd — Al-Manar English (@manarenglish) June 13, 2026

El movimiento libanés está utilizando drones FPV (de vista en primera persona) que se caracterizan por su bajo costo, controlados por operador y, en algunos casos, guiados mediante cable de fibra óptica, lo que los haría resistentes a sistemas de interferencia electrónica y capaces de evadir defensas avanzadas.

Los combatientes de Hezbolá siguen haciendo frente a las agresiones del ejército israelí, evitando que avances su ocupación del territorio libanés, mientras se espera que Irán y Estados Unidos concreten su memorando de entendimiento que incluye el alto el fuego también en Líbano.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene una ofensiva ampliada sobre el Líbano que ha dejado más de 3637 muertos, más de 11 188 heridos y alrededor de 1,6 millones de desplazados.

ncl/tmv