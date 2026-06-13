Hezbolá anuncia ataques con drones contra fuerzas israelíes en sur libanés

Hezbolá ha informado de haber ejecutado ataques con drones y artillería contra posiciones y equipos del ejército israelí en el sur del Líbano en operaciones defensivas.

Según un comunicado publicado este sábado por la oficina de medios del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), combatientes de la Resistencia atacaron con dos drones kamikaze dispositivos técnicos situados en las afueras del puesto militar de Jal al-Dei, cerca de la localidad de Aitaroun, en la provincia de Nabatieh.

El mismo informe asegura que un tanque Merkava del ejército israelí fue destruido en las cercanías de Yohmor al-Shaqif mediante un dron de combate Ababil. Asimismo, una posición militar en la ciudad de Naqoura habría sido alcanzada por dos drones de ataque.

Hezbolá también ha informado de haber atacado con artillería una concentración de vehículos militares israelíes en las inmediaciones de Yohmor al-Shaqif, además de impactar un vehículo militar multiuso tipo Hummer en las alturas de Hammamas, al sur de la ciudad de Jiam, donde se reportaron bajas entre las fuerzas israelíes.

#Lebanon / #Israel 🇱🇧🇮🇱: Hezbollah's “Ababil” FPV Drone directly struck Israeli Army (#IDF) soldier in Al-Khiyam.



Group used common “Ababil” Fiber-Optic FPV Kamikaze Drone armed with a possible PG-7L / Nafez warhead. pic.twitter.com/LfzsFo0g0I — War Noir (@war_noir) June 11, 2026

En paralelo, un dron ha alcanzado un objetivo militar en la región de Galilea, en el norte de los territorios ocupados, según la misma fuente.

El movimiento libanés ha descrito sus drones FPV (de vista en primera persona) como sistemas de bajo costo, controlados por operador y, en algunos casos, guiados mediante cable de fibra óptica, lo que los haría resistentes a sistemas de interferencia electrónica y capaces de evadir defensas avanzadas.

Hezbolá subraya que sus operaciones contra las posiciones israelíes se llevan a cabo en defensa del Líbano y de su población, en respuesta a la violación del alto el fuego por parte de las fuerzas israelíes y a los ataques contra aldeas del sur del país, que han causado muertos y heridos entre la población civil.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene una ofensiva ampliada sobre el Líbano que ha dejado más de 3711 muertos, más de 11 483 heridos y alrededor de 1,6 millones de desplazados.

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