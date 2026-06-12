Erdogan compara a Netanyahu con Hitler y le recuerda cuál será su destino

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó el jueves que el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, sigue el mismo camino que Hitler.

Estas declaraciones se produjeron en el marco de un intenso intercambio verbal entre ambas partes, después de que Netanyahu calificara a Erdogan de “dictador antisemita” y lo acusara de cometer “genocidio contra los kurdos”.

“Quienes siguen el camino de Hitler no deben olvidar que su destino será el mismo que el de otros tiranos de la historia”, declaró el jueves el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Tras igualar al premier sionista con el líder de la Alemania nazi, el mandatario turco agregó que “Israel, bajo su actual dirigencia, se ha convertido en una fábrica de producción de sufrimiento y dolor; una fábrica que se nutre únicamente de sangre y lágrimas y que no genera más que inestabilidad y caos”.

Erdogan enfatizó que los responsables de estas “masacres” deben responder por sus acciones y asumir las consecuencias de sus actos.

La tensión se agravó después de que Erdogan denunciara el miércoles que las acciones de Israel en el Líbano y Siria constituyen una amenaza para la seguridad de Turquía.

Netanyahu había declarado en un comunicado “Erdogan, un dictador y antisemita que comete genocidio contra los kurdos, apoya a la organización terrorista HAMAS, reprime a su propio pueblo y encarcela a sus rivales políticos, es la última persona que puede dar lecciones de moral a Israel”.

Turquía ha denunciado reiteradadamente el papel negativo de Israel en la seguridad de la región de Asia Occidental.

En varias ocasiones, altos funcionarios turcos han condenado la agresión del régimen de Tel Aviv contra los palestinos, así como la ofensiva no provocada de Estados Unidos e Israel en junio de 2025 y la de febrero contra Irán.

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