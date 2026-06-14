“Defensa activa”, estrategia de Hezbolá en operaciones contra Israel

Hezbolá ejecutó 22 operaciones contra las tropas del ejército israelí en el sur del Líbano en las últimas 24 horas, dentro de su estrategia de “defensa activa”.

El Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) anunció que sus combatientes llevaron a cabo, en las últimas 24 horas, 22 operaciones militares contra fuerzas y posiciones del ejército del régimen israelí en distintas zonas del sur del Líbano, en respuesta a violaciones del alto el fuego por parte de Israel, ataques contra civiles y la destrucción de viviendas y pueblos del sur del Líbano.

Según los medios locales, los combatientes de Hezbolá atacaron varias concentraciones del ejército sionista en las zonas de Blat, Kfar Tebnit, Maydal Zoun, Marun al-Ras, Jadida Maryayun y otros frentes operativos, utilizando misiles, drones suicidas y fuego de artillería.

Hezbolá también informó sobre la ejecución de una emboscada contra fuerzas de infantería israelí en el eje Arnún–Al-Zafata, en dirección a la zona de Al-Mabar, en las afueras de la localidad de Kfar Tebnit.

El comunicado señala que las fuerzas israelíes, tras entrar en una zona previamente preparada, fueron alcanzadas por la explosión de artefactos explosivos colocados con antelación y por fuego de armas ligeras y medianas.

Posteriormente, también quedaron bajo fuego de artillería de Hezbolá, lo que habría provocado la retirada de dichas fuerzas.

Según los comunicados de Hezbolá, también varios vehículos militares israelíes, incluidos vehículos blindados Yaghi, Nemera y Humvee, fueron atacados en las zonas de Zawtar al-Sharqiya, Al-Qantara y la colina de Al-Hamamis, al sur de Al-Jiam, mediante drones suicidas Ababil.

Hezbolá ha afirmado que en varios de estos ataques se registraron impactos directos sobre los objetivos.

El movimiento libanés también informó del ataque contra una posición de artillería de reciente establecimiento del ejército israelí en las cercanías del asentamiento de Al-Adisa, un centro de mando en las proximidades de Yahmar al-Shaqif y una fuerza desplegada en un edificio en la localidad de Al-Jiam, señalando que todos estos objetivos fueron atacados con drones suicidas FPV.

Hezbolá también comunicó un enfrentamiento directo con un grupo de soldados israelíes que había entrado en el asentamiento de Maydal Zun.

Según el comunicado, los combatientes de la resistencia se enfrentaron a estas fuerzas con armas ligeras, medianas y lanzacohetes, y destruyeron varios de los vehículos que las acompañaban. Hezbolá subrayó que, en el momento de la publicación del comunicado, el fuego aún seguía ardiendo en los vehículos alcanzados.

En otra parte del informe, Hezbolá anunció que derribó un dron israelí del tipo Hermes 450 en el espacio aéreo de la región de Iqlim al-Tufah mediante un misil tierra-aire, obligándolo a retirarse.

El movimiento libanés, reafirmando la continuación de la defensa de Líbano y su población, declaró que seguirá llevando a cabo sus operaciones frente a “las agresiones y los crímenes israelíes”, considerando estas acciones parte de sus esfuerzos para impedir la consecución de los objetivos de Israel en el Líbano.

LA Resistencia libanesa basa sus operaciones y ataques en la doctrina de “defensa activa y ofensiva”, un enfoque que no se limita a repeler ataques, sino que también busca alcanzar la profundidad táctica del enemigo.

En este marco, combina fuego de artillería y misiles con el uso de drones para ataques precisos contra vehículos blindados, además de aplicar tácticas de emboscadas coordinadas y ataques progresivos por fases.

Asimismo, sostiene contar con una ventaja de inteligencia que le permite vigilar los movimientos nocturnos de las fuerzas israelíes antes de sus ofensivas, lo que facilita la planificación de emboscadas y la coordinación del campo de batalla, reduciendo la iniciativa del adversario y situándolo en una situación de desgaste continuo.

Los combatientes de Hezbolá continúan haciendo frente a las agresiones del ejército israelí e impidiendo el avance de la ocupación sobre territorio libanés, mientras se espera que Irán y Estados Unidos concreten un memorando de entendimiento que contempla también un alto el fuego en el Líbano.

Desde el 2 de marzo, Israel lleva a cabo una ofensiva ampliada contra el Líbano que ha causado, según el último balance del Ministerio de Salud libanés, al menos 3756 muertos, 11 632 heridos y alrededor de 1,6 millones de desplazados.

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