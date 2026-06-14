Irán fortaleció su posición global tras resistir ante EEUU e Israel

Un analista internacional asegura que Irán fortaleció su posición global tras resistir presiones de Estados Unidos y el régimen de Israel.

Así lo afirmó el analista internacional Lissandro Brusco durante una entrevista concedida a HispanTV, donde sostuvo que la República Islámica de Irán ha obtenido una victoria parcial tanto en el plano militar como político.

Brusco señaló que, en un contexto marcado por la falta de referentes a escala global, Irán se ha consolidado como una nación que lidera una “lucha existencial” de los pueblos del mundo contra el imperialismo y contra el régimen israelí, al que calificó como una base militar del proyecto imperial occidental en Asia Occidental.

Asimismo, destacó que una de las principales victorias de Irán se refleja en la opinión pública internacional, donde —según afirmó— millones de personas se han movilizado no solo contra la guerra, sino también en respaldo a la respuesta de Teherán frente a las agresiones recibidas.

El analista remarcó que Irán agotó todas las vías diplomáticas antes de responder militarmente y aseguró que la República Islámica demostró al mundo su capacidad de resistencia frente a ofensivas externas, pese a las asimetrías existentes.

Brusco también criticó el papel de ciertos organismos internacionales, afirmando que “nunca han respetado plenamente la soberanía iraní y han actuado alineados con los intereses occidentales”.

Finalmente, sostuvo que Irán ha logrado posicionarse como un actor de referencia internacional gracias a su combinación de diplomacia y resistencia.

Fuente: Hispantv Noticia.

zmo/hnb