El Cuerpo de Guardianes de Irán destruyó la escuadrilla 157 del ejército israelí durante la operación Naser contra la base de Ramat David, en la Palestina ocupada.

La escuadrilla 157 de la Fuerza Aérea del régimen israelí, considerada una de sus unidades más secretas por su implicación en guerra electrónica y operaciones con drones, quedó fuera de servicio tras el impacto del misil iraní en la base de Ramat David.

De acuerdo con la información disponible, esta unidad desempeñaba un papel central en la guerra electrónica, incluyendo la interferencia de sistemas de comunicación, radar y navegación del adversario, además del uso de vehículos aéreos no tripulados para tareas de inteligencia y apoyo operativo.

La escuadrilla, también conocida como “Unidad del Valle” por su ubicación en el valle de Jezreel, operaba en el denominado frente norte, con especial atención a las actividades contra el territorio libanés.

Este grupo militar fue creado en 2006 mediante la fusión de dos unidades especializadas: la escuadrilla 153, dedicada a sistemas de misiles antirradiación, y la escuadrilla 557, experta en guerra electrónica. Su integración buscó concentrar capacidades avanzadas en un solo cuerpo operativo, que participó en la guerra de los 33 días.

Entre sus principales funciones se encuentran la interrupción y neutralización de sistemas de comunicación y radar enemigos, así como la recopilación de inteligencia en tiempo real mediante plataformas aéreas y terrestres.

La unidad también disponía de sistemas secretos de guerra electrónica y tecnologías avanzadas instaladas en aeronaves, drones y plataformas terrestres, con el objetivo de garantizar la superioridad electrónica en el campo de batalla.

Su estructura interna incluía un cuartel general, una sección de operaciones y un departamento técnico especializado en el mantenimiento de sistemas altamente clasificados.

La base de Ramat David, blanco del ataque, alberga además otras escuadrillas y unidades de la fuerza aérea israelí, lo que refuerza su importancia estratégica dentro del dispositivo militar del régimen.

Su importancia estratégica ha hecho que esta escuadrilla reciba apoyo constante de diversas entidades dentro de Israel y también de organizaciones en otros países. En 2014, el “Foro de Altos Ejecutivos de Operaciones” asumió su respaldo, mientras que en 2015 lo hizo la organización denominada “Friends of the Israel Defense Forces”.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán declaró que el ataque con misiles balísticos contra la base aérea de Ramat David fue realizado en respuesta a los crímenes del régimen sionista en el sur del Líbano y en otras zonas, incluyendo la periferia sur de Beirut. Según el CGRI, la operación se enmarca en una serie de represalias por las continuas agresiones y violaciones de compromisos por parte de Estados Unidos y el régimen israelí.

Inmediatamente después de la operación de represalia, el Cuartel General Central de Jatam Al-Anbia de Irán advirtió de nuevos “golpes más aplastantes” y “que harán arrepentirse al enemigo” en caso de que continúen los ataques israelíes contra el Líbano.

Irán reiteró en múltiples ocasiones que el alto el fuego en el Líbano constituye uno de los elementos centrales dentro del marco de entendimientos en curso con Estados Unidos.

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