Analista resalta que Irán consolidó su poder de disuasión en 2025

La analista internacional Ana Muñoz afirmó que Irán consolidó su capacidad de disuasión y frustró los objetivos de Israel y Estados Unidos durante la guerra de 2025.

La analista internacional Ana Muñoz afirmó durante una entrevista con HispanTV que las autoridades iraníes interpretan el aniversario de la guerra de 2025 como una “victoria estratégica” que consolidó a la República Islámica de Irán como un actor con capacidad de disuasión en la región.

Según Muñoz, esta lectura no responde únicamente a una valoración política, sino a hechos concretos derivados del conflicto iniciado con Israel y respaldado por Estados Unidos, cuyos objetivos —afirmó— no fueron alcanzados.

La analista señaló que, de acuerdo con fuentes iraníes, el objetivo del “régimen sionista” era debilitar e incluso desestabilizar el sistema político iraní, algo que finalmente no ocurrió debido a la unidad nacional, la resistencia popular y la preparación militar del país.

Muñoz destacó además que Irán logró demostrar una capacidad de respuesta que sorprendió a sus adversarios. “No solo repelió los ataques, sino que exhibió una capacidad de disuasión que obligó al enemigo a aceptar un alto el fuego”, sostuvo.

Asimismo, recordó declaraciones del presidente Masud Pezeshkian, quien aseguró que “los ataques no debilitaron la voluntad del pueblo iraní”.

Fuente: HispanTV Noticias

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