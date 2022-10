Putin le propone a Erdogan creación de centro gasístico en Turquía

El presidente ruso le ha propuesto, a su par turco, la creación de un centro de gas en Turquía como una plataforma del suministro y la determinación de los precios.

“Ayer en la Semana Energética, después de consultas con su ministro de Energía y el jefe de la empresa pública de oleoductos y transportación de petróleo, Botas, acordamos con Gazprom [la compañía energética rusa] estudiar la construcción de un sistema de gasoductos y la creación de un centro de gas en Turquía para su venta a países terceros, principalmente europeos, si hay interés”, así ha propuesto el presidente ruso, Vladímir Putin, a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

En una reunión mantenida en la capital de Kazajistán, Astaná, el mandatario ruso ha precisado este jueves que tal medida hará posible que Rusia y Turquía creen juntos “una plataforma no solo para los suministros de gas, sino también para determinar los precios”.

En efecto, según el presidente ruso, las dos naciones de este modo pueden regular fácilmente “sin matices políticos” los precios “exorbitantes” de la energía a un nivel de mercado normal.

De igual manera, Putin ha subrayado que actualmente Turquía, a través del gasoducto TurkStream, constituye la ruta “más fiable” para el suministro de los hidrocarburos rusos, incluido el gas, a Europa.

El gasoducto TurkStream, tendido por el fondo del mar Negro, puede transportar hasta 31 500 millones de metros cúbicos de gas a varios países del sur y sureste de Europa. Actualmente, Bulgaria, Grecia, Serbia, Rumanía, Hungría y Macedonia del Norte reciben suministros por esta vía.

Esto mientras que, el miércoles también, Putin, expresó la disposición de su país de suministrar energía a Europa y dijo que ahora la pelota está en el tejado de la Unión Europea (UE).

En paralelo, el ministro ruso de Energía, Nikolái Shulgínov, también ha afirmado esta misma jornada que es necesario no solo negociar este proyecto de la creación de un hub de gas con Turquía, sino también con los países europeos “amistosos”. “Creo que es necesario negociar no solo con la parte turca, ya que lo estamos creando no solo para Turquía, sino también para Europa”, ha sostenido, según recoge la agencia oficial de noticias TASS.

El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2, operadora del gasoducto homónimo ruso, avisó de una caída de presión en los tramos del gasoducto en aguas danesas del mar Báltico cerca de la isla de Bornholm (Isla de Dinamarca). Más tarde, se informaron que además de Nord Stream 2, dos líneas del gasoducto Nord Stream 1 habían sufrido sabotajes.

En este marco, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia asegura que los datos sobre el sabotaje contra Nord Stream apuntan al papel del Occidente en las explosiones.

glm/hnb