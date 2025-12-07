Rusia respalda a Venezuela e insta a EEUU a evitar conflicto

Rusia insta a Washington a no escalar la crisis con Caracas y reafirma su apoyo “hombro con hombro” a Venezuela frente a las maniobras militares estadounidenses.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, ha declarado este domingo a la agencia rusa de noticias TASS que Moscú sigue con “gran inquietud” el aumento de tensiones en torno al país sudamericano, especialmente tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, una acción que Caracas ha descrito como un acto de agresión sin precedentes.

El diplomático ha sostenido que la estrategia de Washington busca consolidar un “dominio incuestionable” en la región, algo que ha identificado como el sello característico de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Riabkov ha recordado además que Rusia firmó recientemente un acuerdo de cooperación y asociación estratégica con Venezuela, enfatizando que ambos gobiernos “se respaldan mutuamente en múltiples plataformas internacionales”. “En esta hora de pruebas estamos con el liderazgo de Venezuela hombro con hombro y esperamos que la Administración Trump se detenga antes de un conflicto a gran escala, a ello la exhortamos”, ha destacado.

El sábado, Trump reiteró que Estados Unidos comenzará a aplicar en territorio firme los mismos métodos de actuación militar utilizados en operaciones marítimas contra presuntos narcotraficantes, y aseguró que ya cuentan con conocimiento detallado de “cada ruta, cada casa” y saben “absolutamente todo” sobre quienes participan en estas redes.

Previamente, el mandatario estadounidense declaró que los ataques terrestres estarían dirigidos contra “cualquiera” que produzca drogas destinadas al mercado de EE.UU. y mencionó incluso a Colombia. “Las acciones militares no se limitarán necesariamente a Venezuela. No, no solo Venezuela, no”, remarcó Trump.

Desde el pasado agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico. Desde septiembre, ha llevado a cabo varios bombardeos contra lo que denomina narcolanchas en el mar del Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

Por su parte, Caracas considera que estas maniobras buscan imponer un cambio de régimen, con el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos venezolanos, como el petróleo, el gas y el oro.

