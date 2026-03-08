Canciller: Irán nunca se rendirá y seguirá su defensa legítima

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha reiterado que el país no se rendirá ante amenazas y agresiones y seguirá defendiéndose.

“Nunca nos rendiremos. Resistiremos hasta cuando sea necesario. Nos defendemos a nosotros, a nuestro territorio, nuestro pueblo y nuestra dignidad. Nuestra dignidad no es negociable”, ha subrayado este domingo Araqchi en el programa Meet the Press de la cadena estadounidense NBC.

Araqchi ha resaltado que lo que hace la República Islámica es la defensa legítima ante una “provocación no justificada e ilegal”.

El jefe de la Diplomacia de Irán ha respondido las últimas retóricas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha pedido a Irán una “rendición incondicional”.

Según Araqchi, estas retóricas son las mismas producidas por Trump durante la guerra de 12 Días lanzada por Israel contra Irán en junio pasado. “Esto no sucedió. Resistimos y tras 12 días, fueron los israelíes los que pidieron alto el fuego de manera incondicional”, ha recordado.

El titular iraní, al asegurar que la República Islámica seguirá luchando por la seguridad de su pueblo, ha enfatizado la urgencia de un “fin permanente” de la guerra.

“Piden de nuevo alto un alto el fuego. No es así. Se debería crear un fin permanente para la guerra y mientras o lleguemos a este punto, creo que es necesario luchar por la seguridad de nuestro pueblo”, ha señalado.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, por su parte, ha lanzado 28.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos

