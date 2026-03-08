CGRI lanza 28ª ola de ataques a Israel y EEUU, y promete intensificarlos

En la 28.ª ronda de ataques de represalia, el Cuerpo de Guardianes de Irán lanza operaciones contra Tel Aviv y otras localidades israelíes, así como una base clave de EE.UU. en la región.

La 28.ª oleada de la Operación Verdadera Promesa 4 ha sido lanzada este domingo con los misiles de nueva generación de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán contra las áreas de Beerseba y Tel Aviv en los territorios ocupados por Israel y la base aérea estadounidense Al-Azraq (en Jordania).

En un comunicado, el CGRI ha declarado que los objetivos de EE.UU. y del régimen sionista en la 28.ª oleada de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ fueron alcanzados por misiles y drones iraníes.

En este sentido, ha aseverado que la infraestructura de la Base Aérea Al-Azraq, la base ofensiva más grande y activa de los aviones de combate estadounidenses, fue atacada en varias ocasiones.

Además, objetivos militares en Tel Aviv y Beerseba, en los territorios ocupados, fueron alcanzados por misiles Jeibar con ojivas superpesadas, ha agregado.

“El volumen y la profundidad de los ataques de las fuerzas armadas de la República Islámica contra el enemigo se expandirán en las próximas horas y días tras la brutalidad de los ejércitos agresores y criminales de Estados Unidos y el régimen sionista”, ha informado.

Misiles del CGRI apuntan a base de helicópteros de EEUU en Kuwait

Esta jornada, el CGRI ha anunciado también que atacó con drones y misiles balísticos los centros de preparación y reparación de helicópteros, los tanques de combustible de aeronaves e instalaciones de comando en la base Al-Udairi de EE.UU. en Kuwait, lo que resultó en su extensa destrucción.

En otro comunicado, ha informado que las unidades de misiles de sus fuerzas terrestres han apuntado con precisión contra la base terrorista estadounidense en Arifjan, en Kuwait.

El CGRI ha afirmado que la base estadounidense fue alcanzada por misiles guiados de precisión. Además, las unidades de misiles del CGRI atacaron con precisión posiciones separatistas en dos puntos del noroeste de Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

Durante esta agresión no provocada contra Irán, Israel y Estados Unidos están bombardeando las infraestructuras militares y civiles, incluidas escuelas, hospitales, instalaciones deportivas, viviendas y centros de servicios públicos.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

tmv