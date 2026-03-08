“No dejaremos a enemigo tomar ni una pulgada de tierra de Irán”

El presidente de Irán ha reiterado la fraternidad del país con los vecinos, pero ha asegurado que la República Islámica responde a cualquier agresión en su contra.

“Si atacan a nuestro territorio desde cualquier país, responderemos a esta agresión y esto no significa que hay una disputa o desacuerdo con ese país o estamos en busca de descontentar a su pueblo, es que tenemos que responder”, ha enfatizado este domingo el mandatario iraní, Masud Pezeshkian.

Refiriéndose a las declaraciones que hizo el día anterior respecto a las operaciones de represalia de la República Islámica contra los objetivos y bases militares de Estados Unidos en ciertos países vecinos, desde donde el país norteamericano realiza sus agresiones ilegales contra el territorio persa, Pezeshkian ha matizado que el enemigo tuvo una interpretación sensata de sus afirmaciones y lo que busca es generar discrepancia entre Irán y sus vecinos.

El presidente ha dejado en claro que cuanto mayor sea la presión sobre nuestro pueblo y territorio, será más fuerte el nivel de nuestra respuesta.

“Nos mantenemos firmes contra quienes atacan a nuestro país y respondemos con fuerza; ciertamente, nuestras Fuerzas Armadas y Populares están presentes en todas las partes del país y defenderán fuertemente nuestro territorio, frustrando así el sueño que han soñado para nosotros. Irán no se ha doblegado ni se doblegará ante la intimidación, la opresión y la agresión”, ha aseverado.

En este contexto, Pezeshkian ha declarado que estamos preocupados por la gente que ha vivido molestia por esta tensión en la región y le pedimos disculpas, remarcando que somos amigos de los países de la región y ellos son nuestros hermanos, y que debemos trabajar codo con codo y no dejar que Estados Unidos e Israel siembren discordia entre los países de la región con sus engaños.

“Nos enfrentaremos al enemigo con toda nuestra fuerza y con la presencia de todo el pueblo, partidos, grupos y facciones, y no permitiremos que se apoderen ni de un solo centímetro de la tierra de nuestro país”, ha hecho hincapié el presidente de Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, por su parte, ha lanzado 27.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

msm