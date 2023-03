Irán: Acuerdos con AIEA cumplen con ley estratégica del Parlamento

Los recientes acuerdos firmados por Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) cumplen con la ley estratégica aprobada por el Parlamento iraní.

Así lo ha asegurado el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Behruz Kamalvandi, en una entrevista concedida a la agencia oficial de noticias iraní IRNA, publicada este domingo.

Irán y la AIEA acordaron el sábado tomar medidas destinadas a facilitar una mayor cooperación y acelerar la resolución de las cuestiones de salvaguardias pendientes, al final de una visita de dos días del máximo titular de la Agencia, Rafael Grossi, a Teherán.

Las partes consensuaron que las interacciones bilaterales se llevarán a cabo con un espíritu de colaboración y en plena conformidad con las competencias de la OIEA y los derechos y obligaciones de Irán con base en el acuerdo de salvaguardias integrales.

Cuando se le ha preguntado si los acuerdos se ajustaban a una ley aprobada por el Parlamento iraní en diciembre de 2020 para acelerar el desarrollo del programa nuclear pacífico de Irán, Kamalvandi ha dicho que sí. “Todos los acuerdos están en total conformidad con esta ley”, precisa.

La ley, denominada “Acción estratégica para levantar las sanciones”, fue aprobada en noviembre de 2020 por los legisladores iraníes para contrarrestar las sanciones impuestas a Irán por Estados Unidos y sus aliados occidentales, y promover el programa nuclear pacífico del país.

Según la legislación, la Administración iraní está obligada a restringir las inspecciones de la AIEA y acelerar el desarrollo del programa nuclear del país más allá de los límites establecidos en el acuerdo nuclear de 2015, conocido formalmente como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA o PIAC, en inglés), como poner fin a la implementación voluntaria del Protocolo Adicional al Tratado de No Proliferación (TNP) Nuclear.

El vocero del ente nuclear iraní ha rechazado que Irán haya acordado dar acceso a la Agencia a ciertas personas. “Por supuesto, incluso si se hubiera hecho tal solicitud, definitivamente habría sido rechazada [por Irán]”, ha enfatizado.

Asimismo, sobre un aumento del 50 por ciento en las inspecciones de la AIEA de los sitios nucleares de Irán acordado con la Agencia, Kamalvandi ha explicado que “desde que el enriquecimiento [de uranio] al 60 por ciento de pureza había comenzado por primera vez en la instalación [nuclear] de Fordo, la cantidad de inspecciones tuvo que aumentar conforme al Acuerdo de Salvaguardias [entre Irán y la Agencia]”.

Ha añadido que el número de inspecciones de Fordo aumentará de ocho a 11 en vista del mayor nivel de enriquecimiento en la planta.

Por otro lado, ha rechazado que Irán haya acordado ofrecer el acceso a “tres supuestos sitios” no declarados tantas veces como ha exigido la Agencia. “En vista del acceso previo a estos lugares, no parece necesario un acceso más amplio [a los inspectores], y la Agencia no ha hecho ninguna solicitud [al respecto] hasta ahora”, ha concluido.

La República Islámica ha asegurado una y otra vez que no hay actividad ni sitio nuclear no declarado en Irán, y subraya que todas estas acusaciones son parte de una campaña de propaganda contra el país persa.

