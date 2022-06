‘AIEA politiza caso de programa nuclear iraní por presión de Israel’

El jefe nuclear iraní critica a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) por ceder a las presiones de Israel y politizar el programa nuclear de Irán.

Mohamad Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), condenó el martes la aprobación de una resolución antiraní en la Junta de Gobernadores de la AIEA —que censura la llamada “falta de cooperación” del país persa con la Agencia—, pese a la amplia cooperación de Teherán con el organismo de control nuclear de la ONU.

En una entrevista con la agencia local Iran Press, Eslami dijo que Irán no esperaba en absoluto que tal resolución fuera aprobada bajo la influencia y la presión política del régimen israelí y enfatizó que el proyecto antiraní se basó únicamente en información falsa proporcionada por Israel para impedir el progreso nuclear de Irán.

De igual modo, recordó que Irán siempre ha cooperado plenamente con la AIEA y le ha permitido visitar los sitios nucleares del país como señal de buena voluntad.

Por tanto, expresó su esperanza de que la Agencia Internacional de Energía Atómica se libere del “cautiverio de los sionistas” para que el prestigio internacional de la Agencia y su director general, Rafael Grossi, no se vean más socavados.

Eslami, además, insistió en que el programa nuclear del país persa es pacífico y puso de relieve que, en la doctrina de defensa y de seguridad nacional de Irán, las armas de destrucción masiva no tienen lugar.

Es más, indicó que la República Islámica coopera con la AIEA en el marco de los Acuerdos de Salvaguardias y el Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, y no hay actividad no declarada y oculta o sitios no declarados en Irán, remarcó.

La referida resolución antiraní fue aprobada el 8 de junio, después de que EE.UU. y sus aliados europeos —Reino Unido, Alemania y Francia— presentaran a la Junta de Gobernadores de la AIEA un proyecto de resolución en el que acusan a Irán de no ofrecer respuestas transparentes a las preguntas de la AIEA sobre sus actividades nucleares en tres sitios.

Eso mientras la misma AIEA había confirmado en varias ocasiones la plena cooperación de Teherán con el organismo y asegurado que no observó ninguna desviación en las actividades nucleares del país persa.

La resolución se aprobó solo unos días después de que el jefe de la AIEA, Rafael Grossi, viajara a Israel y se reuniera con el primer ministro israelí, Naftali Bennett. Irán ya había advertido que la visita de Grossi a Israel antes de la reunión de la Junta de Gobernadores contradice la imparcialidad de la agencia nuclear de la ONU.

nkh/ncl/rba