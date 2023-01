EEUU declara al grupo ruso Wagner “organización criminal transnacional”

EE.UU. amplía sanciones al grupo militar Wagner y lo designa formalmente como “organización criminal transnacional” en medio de la escalada con Rusia por Ucrania.

Los Departamentos de Estado y el Tesoro de EE.UU. ampliaron el jueves las sanciones contra el grupo militar ruso de financiación privada, denominado Wagner.

Las medidas coercitivas congelan también los activos de entidades chinas por supuesta asistencia tecnológica al grupo, entre ellas Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, identificada como Spacety China.

Además, ocho individuos, 16 entidades y cuatro aeronaves se suman a los sancionados, como apostilla la nota del Departamento del Tesoro de EE.UU. Incluso están en la lista afiliados del grupo Wagner, algunos en la República Centroafricana y los Emiratos Árabes Unidos, así como el presidente de Kalashnikov Concern de Rusia, el fabricante original del fusil de asalto AK-47.

“El patrón de comportamiento delictivo grave del grupo Wagner incluye el acoso violento a periodistas, trabajadores humanitarios y miembros de grupos minoritarios y el acoso, la obstrucción y la intimidación de las fuerzas de paz de la ONU en la República Centroafricana, así como violaciones y asesinatos en Malí”, señala la nota.

Asimismo, la Unión Europea impuso a finales de 2021 una tanda de sanciones a Wagner por sus presuntas “acciones de desestabilización” en Ucrania y en varios países africanos.

Estados Unidos ya ha añadido su nombre a una lista en la que también figuran los grupos terroristas Daesh y Al-Qaeda, entre otros.

A principios de la semana en curso, Rusia aseguró que las sanciones occidentales contra la empresa militar Wagner carecen, en la práctica, de importancia en las decisiones de Moscú y el grupo.

Los informes sobre la existencia de Wagner surgieron al comienzo de la tensión en Ucrania, desatada en 2014. El grupo también tuvo presencia en Siria y en países africanos. Yevgeny Prigozhin, empresario ruso, funge como su presidente.

Desde el inicio del conflicto ucraniano, el Kremlin ha dejado claro que Rusia no tiene planes para ocupar el país vecino, sino que, el objetivo de su misión es la “desmilitarización” y la “desnazificación” de Kiev, dado que las potencias occidentales lo están utilizando para invadir el territorio ruso.

ctl/mrg