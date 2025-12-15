Avión militar de EEUU casi choca con avión civil cerca de Venezuela

Un avión militar de EE.UU. estuvo a punto de colisionar con un vuelo de JetBlue procedente de la pequeña nación caribeña de Curazao, cerca de las costas de Venezuela.

“Casi tuvimos una colisión en el aire aquí arriba (…) era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y estaba a nuestra altitud (…) Tuvimos que detener nuestro ascenso”, señaló el piloto de JetBlue, según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo.

El piloto añadió que aviones militares de EE.UU. pasaron directamente en su ruta de vuelo, sin tener transpondedor encendido, lo que describió como “locura”.

Además, agregó que el avión de la Fuerza Aérea estadounidense luego se dirigió al espacio aéreo venezolano.

“Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos que nuestra tripulación haya informado rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo”, señaló el portavoz de la compañía JetBlue, Derek Dombrowski, aclarando que han informado el incidente a las autoridades más tarde ese día y expresado la disposición de participar en cualquier investigación oficial.

El coronel Manny Ortiz, portavoz del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa la actividad militar en la región, declaró que estaba al tanto de los informes recientes sobre operaciones de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe y actualmente están revisando el asunto.

EE.UU. ha desplegado desde hace semanas un enorme contingente militar en el Caribe, que ha representado el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, argumentando la lucha contra el narcotráfico. Caracas denuncia los movimientos estadounidenses cerca de sus costas como una amenaza directa destinada a propiciar un cambio de gobierno.

