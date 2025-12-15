Irán exhibe logros en el uso de energía nuclear con fines pacíficos

Los últimos logros de Irán en el campo nuclear se exhiben en Teherán donde se muestran una serie de avances en equipos, materiales de laboratorio, pruebas y ensayos.

La presentación de varios radiomedicamentos y otros dispositivos del uso pacífico de la energía nuclear se dan pese a las presiones y la guerra económica y militar de Occidente contra el país persa.

El primer vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, participó en una exhibición en Teherán, la capital, en la que se presenta una serie de avances en equipos, materiales de laboratorio, pruebas y ensayos.

Durante el evento, Aref también reveló cuatro logros del Instituto de Ciencias y Tecnologías Nucleares de la Organización de Energía Atómica de Irán.

El alto funcionario también presentó dos radiomedicamentos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel, un dispositivo para tratar dolores óseos metastásicos, e impulsó una red nacional de educación nuclear, mientras puso de relieve los esfuerzos del gobierno en tecnologías emergentes.

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, por otra parte, remarcó los más recientes logros del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología Nuclear de Irán.

La exposición se celebra hasta el 16 de diciembre en Teherán con la participación de 270 empresas y más de 9 MIL productos nacionales que abarcan los campos de petróleo, gas y petroquímicos, agricultura y medio ambiente, electrónica eléctrica y software, química y metalurgia, equipos de tecnología estratégica, ingeniería médica y biomateriales, entre otros.

day/tmv