EEUU aprueba venta de armas a sus aliados en Asia Occidental

El Gobierno de EE.UU. aprueba una gigantesca venta de armas a sus aliados de Asia Occidental, entre ellos, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Según ha confirmado este jueves el Departamento de Estado de EE.UU., la Administración del presidente Joe Biden tiene previstas ventas de armas a sus aliados, entre ellos, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí, en medio de la agresión de la llamada coalición, que lidera Riad contra Yemen.

En este marco, Washington proveerá a Jordania 12 aviones de combate F-16 C Block 70, radios de apuntamiento y componentes de munición asociados, incluyendo kits de cola de misiles guiados, con un coste estimado de 4,2 millones de dólares.

Asimismo, el Gobierno estadounidense ha dado luz verde a la entrega de 31 Sistemas Multifuncionales de Distribución de Información de Terminales de bajo volumen (MIDS-LVT por sus siglas en inglés) a Arabia Saudí a un coste de 23,7 millones de dólares con la intención de fortalecer los sistemas de defensa antimisiles del país árabe.

A su vez, los Emiratos Árabes Unidos podrán recibir piezas de repuesto y reparación por valor de 30 millones de dólares para sus sistemas de defensa antimisiles Homing All the Way Killer (HAWK).

Las ventas militares de EE.UU. a Arabia Saudí, los EAU y otros aliados continúan en medio de la sangrienta agresión a Yemen. Desde que Riad comenzó en marzo de 2015 su campaña de bombardeos, junto a sus aliados regionales, países occidentales, encabezados por EE.UU. y el Reino Unido, no han parado de vender armas a los saudíes y emiratíes, que han matado a millones de civiles yemeníes.

