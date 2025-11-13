Rusia derriba 130 drones de ala fija ucranianos en varias regiones

Rusia afirma que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 130 drones ucranianos durante la noche en varias regiones.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este jueves en su canal de Telegram que las defensas antiaéreas rusas derribaron, entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves, 130 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país y la región de Crimea.

En el parte castrense se dice que “desde las 23:00 hora de Moscú (GMT+3) del 12 de noviembre hasta las 08:00 horas del 13 de noviembre, los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 130 vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija”.

Según el mando militar ruso, 84 de los drones derribados en ese lapso fueron abatidos en las regiones de Kursk (32), Bélgorod (32) y Vorónezh (20), todas ellas fronterizas con Ucrania.

Además, siete aparatos no tripulados fueron destruidos sobre Crimea y 17 sobre las aguas del mar Negro.

Ucrania no comentó de inmediato sobre las afirmaciones, y la verificación independiente sigue siendo difícil debido a la guerra en curso.

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

