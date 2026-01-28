Turquía ha advertido que un ataque contra Irán sería un grave error y elevaría la tensión regional, en medio de las amenazas de EE.UU. y el riesgo de una peligrosa escalada.

“Es un error volver a iniciar la guerra”, ha asegurado este miércoles el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en una entrevista concedida a la cadena qatarí Al Jazeera.

En este sentido, Fidan ha instado a Estados Unidos a abandonar la confrontación y optar por la vía diplomática. “Mi consejo a los amigos estadounidenses es siempre el mismo: cierren los expedientes con Irán uno por uno. Empiecen por el nuclear, ciérrenlo y luego pasen a los demás”, ha señalado, al rechazar la actitud de Washington de presentar “la relación como un paquete”.

El jefe de la Diplomacia turca ha reiterado que Irán “está dispuesto a volver a negociar el expediente nuclear”, defendiendo que el camino del entendimiento y la negociación es claramente preferible a una escalada militar que podría desestabilizar aún más la ya frágil situación en Asia Occidental.

La postura de Ankara se produce en un contexto de fuerte tensión, en el que Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región mediante el despliegue de medios navales, en paralelo a la retórica amenazante del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las amenazas de Trump se produjeron en el marco de su respaldo a los alborotadores y terroristas que transformaron protestas de carácter económico en disturbios violentos, en los que murieron al menos 3117 personas, de las cuales 2427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Cabe recordar que Estados Unidos, secundando a su aliado Israel, atacó territorio iraní el pasado mes de junio. Irán respondió entonces con cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes, así como contra la base aérea de Al-Udeid, en Catar, la mayor instalación militar estadounidense en Asia Occidental. El 24 de junio, Irán logró detener el asalto ilegal mediante sus operaciones, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

Las autoridades iraníes han advertido de que cualquier nueva agresión contra el país será respondida con una reacción aún más contundente.

mrt/rba