Catar repudia las amenazas de Netanyahu y exige respeto a su soberanía

Catar responde a la amenaza Netanyahu, y declara que Doha hará al primer ministro del régimen sionista responsable por el ataque a su territorio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar ha respondido a la amenaza del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien había amenazado a los países islámicos que albergan a los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAAMS), declarando que Doha hará al premier sionista responsable por la ofensiva contra el territorio catarí.

La Cancillería catarí, mediante un comunicado contundente difundido el miércoles, ha condenado las declaraciones provocadoras y sin restricción del primer ministro israelí sobre la acogida de la oficina de HAMAS en Catar, y ha puesto de manifiesto que trabajará con sus socios para hacer responsable a Netanyahu y poner fin a sus acciones imprudentes e irresponsables.

El Ministerio de Exteriores catarí ha subrayado que el intento de Netanyahu de hacer creer que Catar alberga secretamente una delegación de HAMAS es un esfuerzo desesperado por justificar un crimen que ha sido condenado por la comunidad internacional.

El comunicado señalado que Doha rechaza con firmeza la acción del primer ministro israelí al tratar de justificar el “cobarde ataque” a su territorio.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores catarí ha condenado las amenazas explícitas del primer ministro israelí sobre una posible violación de la soberanía de Catar en el futuro.

La Cartera catarí ha afirmado que la acogida de la oficina de HAMAS en su territorio se enmarca dentro de los esfuerzos de mediación solicitados por Washington y el régimen de Tel Aviv a Catar.

La nota ha constatado que Netanyahu sabe perfectamente que la oficina de HAMAS ha desempeñado un papel crucial en el éxito de numerosas operaciones de intercambio de prisioneros y alto el fuego.

Asimismo, ha recalcado que las negociaciones se llevan a cabo de manera oficial y pública, con el apoyo internacional y la presencia de delegaciones estadounidenses e israelíes.

El comunicado prosigue señalando que la comparación errónea entre las acciones del régimen israelí y la persecución de Al-Qaeda tras el 11 de septiembre es un intento fallido de justificar sus engañosas acciones.

La declaración ha agregado que tales declaraciones no sorprenden de alguien que recurre a un discurso extremista para ganar votos y que está siendo perseguido por la justicia internacional.

Ha precisado que tales declaraciones no sorprenden de alguien que se enfrenta a sanciones cada vez más severas y cuya creciente marginalización en el ámbito internacional se ve intensificada.

El comunicado ha afirmando que la amplia solidaridad internacional con Catar demuestra que las amenazas imprudentes contra la soberanía de los países son completamente inaceptables.

Catar ha reiterado su compromiso con su papel como un socio internacional confiable y neutral para fortalecer la seguridad y estabilidad en la región y en el mundo, aseverando que seguirá tomando todas las medidas necesarias para defender su soberanía y territorio.

El Ministerio catarí ha indicado en su comunicado que el gobierno de Doha reitera su adhesión al derecho internacional y a la Carta de la ONU, y hace un llamado a la comunidad internacional a cumplir con sus responsabilidades.

Finalmente, ha instado a la comunidad internacional a manifestar su oposición al discurso provocador e islamofóbico de Netanyahu y a impedir los esfuerzos políticos engañosos que alteran los esfuerzos de mediación y paz.

El miércoles por la noche, el primer ministro israelí pidió a Catar que expulse a los líderes de HAMAS, a quienes calificó de “terroristas”, o los juzgue en su territorio.

En un vídeo difundido por la oficina del primer ministro israelí, Netanyahu dijo: “A Catar y a todos los países que albergan a los terroristas les digo: o los expulsan o los entregan a la justicia. De lo contrario, nosotros lo haremos”.

El régimen de Israel llevó a cabo el martes un ataque contra una reunión de altos mandos de HAMAS en Doha, capital de Catar. Informes apuntan a que la ofensiva terrorista en Doha se llevó a cabo con el apoyo de la inteligencia estadounidense. Los dirigentes de la Resistencia palestina sobrevivieron, pero otras seis personas perdieron la vida en la agresión.

Catar ha advertido que se reserva el derecho a responder al ataque de Israel en Doha, y ha confirmado que continuará los esfuerzos de mediación.

ayk